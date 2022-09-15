Обстріли ведуться по населених пунктах Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Ворог протягом дня обстрілював деокуповані райони Харківщини, внаслідок чого 12 людей отримали поранення, серед яких двоє дітей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні протягом усього дня ворог тероризує населення звільнених районів Харківщини. Обстрілюються населені пункти Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів. Є зруйновані житлові будинки та постраждалі", - зазначив він.

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Синєгубов додав, що, за попередніми даними, в Куп'янському районі 10 людей зазнали поранень, в тому числі двоє дітей 12 та 13 років. Ще одна поранена жінка в Ізюмському районі та один – в Харківському. Постраждалі госпіталізовані, їм надається уся необхідна медична допомога. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється, зазначив Синєгубов.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок. Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

Як розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов станом на 11 вересня 2022 року ЗСУ звільнили близько 40 населених пунктів на Харківщині. Згодом стало відомо, що на окремих ділянках фронту захисники України вийшли до державного кордону з Росією.