Чоловік та жінка дістали осколкові поранення.

Російські окупанти обстріляли Мирівську громаду у Нікопольському районі Дніпропетровської області, внаслідок чого є двоє постраждалих.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Російські окупаційні війська продовжують "кошмарити" наші громади. Обстріляли Мирівську громаду у Нікопольському районі. 40 пострілів з РСЗВ. За попередньою інформацією, є двоє постраждалих: чоловік та жінка дістали осколкові поранення", - написав він.

За його словами, пошкоджено газопровід. "Наразі точна інформація щодо руйнувань з‘ясовується", - додав Лукашук.

Нагадаємо, в ніч на 6 серпня російська армія обстріляла з "Градів" Нікопольський район, зі ствольної артилерії - Криворізький. За словами голови ОВА, у місті понівечені 11 п’ятиповерхівок, до 40 приватних будинків, дитячий садок та будинок дитячої творчості.

У Криворізькому районі ворог вдарив по Зеленодольській громаді. У Мар’янському перебита лінія електропередач, без світла частина села.

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