Тактика "випаленої землі" у всьому світі є воєнним злочином та тероризмом, наголошують у РНБО.

Російський агресор за 5 місяців повномасштабного вторгнення в Україну атакував цивільні об'єкти в 60 разів частіше, ніж військові.

Про це в повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"Всупереч заявам Володимира Путіна, що "по жодних цивільних об'єктах російська армія ударів не завдає", за 5 місяців війни Росія атакувала цивільні об'єкти майже у 60 разів частіше, ніж військові. В цифрах це 17,3 тис. ударів по цивільних об’єктах і близько 300 - по військових. Насамперед окупанти завдають ударів по цивільній інфраструктурі міст, розташованих уздовж лінії фронту", - інформує ЦПД.

Як зазначається, Кремль розраховує, що обстріли спонукають місцевих жителів припинити опір та виступити проти "київського режиму".

У ЦПД заявили, що тактика "випаленої землі" прийшла на зміну проваленій ставці російської армії на мобільні групи проникнення вглиб країни.

На сьогодні пошкоджено чи зруйновано понад 50% усього житлового фонду Маріуполя, Харкова, Чернігова, Бучі, Сєвєродонецька та Лисичанська. Кількість українців, які залишилися без даху, вже перевищує 3,5 млн осіб, або 8% населення країни.

Стали ціллю російських атак медичні, освітні заклади, культурні об'єкти. По всій країні зазнали пошкоджень понад 830 закладів охорони здоров'я, 2 тис. 129 освітніх установ, понад 530 об’єктів культури та мистецтв.

Також причиною "прильотів" по цивільних об'єктах є низька точність російської зброї та використання застарілих або хибних даних. За даними ЦПД, понад 70% російських ракет не вражають намічені цілі.

"Та незалежно від причин, тактика "випаленої землі" у всьому світі залишається воєнним злочином та тероризмом, за який кремлівській верхівці доведеться відповідати", - підкреслили в Центрі протидії дезінформації.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 31 липня окупанти обстріляли Миколаїв. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич назвав сьогоднішній обстріл найпотужнішим за весь час війни. За словами Сєнкевича, вибухи в місті, в тому числі від касетних снарядів, почали лунати з початку тривоги, а в місцях влучень почалися пожежі.

Внаслідок обстрілів реактивними системами залпового вогню "Смерч" і модифікованими снарядами посиленої руйнівної дії зенітно-ракетних систем С-300 зруйновано будівлі трьох закладів освіти, приватні та багатоквартирні житлові будинки. Також стало відомо про загибель генерального директора компанії "Нібулон" Олексія Вадатурського та його дружини.

Також уночі російські військові випустили по житлових кварталах Нікополя близько 50 снарядів із "Градів". Постраждав 67-річний чоловік. Один приватний будинок знищено, кілька десятків – пошкоджено. Є руйнування семи багатоповерхівок.

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