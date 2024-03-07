Загалом країна вже підтримує три коаліції - морську, коаліцію F-16 і протиповітряної оборони.

Норвегія приєдналася до коаліції з протиповітряного захисту України - міністр оборони країни Бйорн Арільд Грам сьогодні підписав договір про наміри участі Норвегії в коаліції ППО з міністром оборони Німеччини (яка її очолює) Борисом Пісторіусом. Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії 7 березня.

"Для Норвегії цілком природно бути частиною такої коаліції ППО. Норвезька NASAMS щодня робить свій внесок у порятунок життів українців і захист критичної інфраструктури", – сказав Грам.

Як зазначається, цієї зими було створено кілька коаліцій силових можливостей для військової підтримки України. Уряд Норвегії прийняв рішення про участь країни в трьох таких коаліціях: морській коаліції, яку Норвегія очолює разом з Великою Британією, коаліції F-16, в якій Норвегія передасть бойові літаки F-16 і навчатиме український персонал цій системі, і коаліції протиповітряної оборони, яку очолюють Німеччина і Франція.

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"Ми сказали, що підтримаємо там, де це найбільше потрібно. Протиповітряна оборона є одним із пріоритетів України. Абсолютно необхідно захистити військові відомства, міста та критично важливу інфраструктуру, необхідну для забезпечення функціонування суспільства", — прокоментував Грем.

Коаліція з протиповітряного захисту України

В листопаді 2023 року міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті 17-го засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як "Рамштайн", заявив, що партнери України створили нову коаліцію, яка спрямована на посилення протиповітряної оборони.

Очільник Пентагону підкреслив, що учасники Контактної групи обговорять на засіданні прогрес у створенні нової коаліції, яка стосується засобів протиповітряної оборони наземного базування.

Він зауважив, що лідерство в цій важливій ініціативі належить Німеччині та Франції, які попередньо вже провели своє перше віртуальне засідання коаліції.

І сьогодні стало відомо, що Норвегія виділить $153 млн на ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України у третіх країнах.

Наприкінці минулого року Норвегія оголосила про надання допомоги на суму $18,5 млн для розмінування української території.

Також уряд Норвегії ухвалив рішення дозволити прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення від норвезької оборонної промисловості Україні. Згідно з повідомленням, опублікованим на сайті норвезького уряду, цей дозвіл набуває чинності з 1 січня 2024 року.

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