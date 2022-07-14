ЗСУ сконцентрували сили на знищенні вогневого потенціалу противника, щоб досягти з ним паритету.

Українські військові продовжують активну підготовку до деокупації територій, захоплених російськими військами.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Підготовка активно у нас йде не тільки до звільнення півдня, а й звільнення всієї нашої території. Ми активно, хочу ще раз підкреслити, використовуємо зараз зброю, яку надали нам партнери", - зазначив Громов.

Він зазначив, що ЗСУ скорочують можливості ворога, сконцентрувавши сили на знищенні вогневого потенціалу противника, щоб досягти з ним паритету.

"Перш за все стабілізуємо ситуацію, добиваємося паритету в засобах вогневого ураження. Ми зменшуємо вогневий потенціал противника, вибиваємо його логістичне забезпечення і боєприпаси", - пояснив військовий.

За його словами, противник розуміє наміри ЗСУ і намагається бути хитрішим, але безуспішно.

"Тому що як ЗСУ відкриті до суспільства, так і склади противника до наших HIMARS-ів. Ми готові знищувати їх (окупантів - ред.) і так буде кожен день і кожну ніч", - підкреслив Громов.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що високоточна зброя, яку Україна отримала від західних партнерів, прискорила процес деокупації захоплених Росією територій і зробила його більш ефективним.

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