Зокрема, у Краматорську загинула одна та поранено вісім осіб.

Протягом сьогоднішнього дня в Донецькій області російські окупанти вкотре вбили й поранили велику кількість цивільного населення.

Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

"Усього станом на зараз п'ять людей загинуло сьогодні. Ця доба не завершилася... І 13 осіб зазнали поранень. Це по цивільних особах", - сказав Кириленко.

За його словами, зокрема, у Краматорську загинула одна та поранено вісім людей.

"Обстріли були і Краматорська, Бахмут - під чисельними обстрілами. Причому це житлові квартали", - зауважив голова ОВА.

Він також зауважив, що в ніч на 29 липня було обстріляно Слов'янськ; періодичних обстрілів зазначає Костянтинівка; під постійним вогнем перебувають Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка та Торецьк.

"Найбільш напруженим зараз лишається Бахмутський напрямок. Але не забуваємо і Лиманський напрямок. Але мета одна - це вийти на Слов'янськ, Краматорськ. Якщо по Лиманському напрямку зараз ворог більш активно діє саме обстрілами, то Бахмутський напрямок, в принципі, по всьому напрямку, є велика загроза активних дій ворога. Але успіху, точно можна сказати, що ворог не має, і він не просунувся", - сказав Кириленко.

Крім того, голова ОВА зауважив, що з Донецької області евакуйовано дві третини людей, які там проживали.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 липня, внаслідок обстрілу Краматорська був повністю зруйнований та загорівся житловий будинок. Спершу повідомлялося про одного загиблого і 5 поранених.

Також було пошкоджено ще близько 20 будинків.

Згодом Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що у Краматорську під час розбору завалів житлового будинку було виявлено тіло ще одного загиблого чоловіка.

Вас також можуть зацікавити новини: