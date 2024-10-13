Частину бонових загороджень течія прибила до берега в центральному районі Керчі, дізналися журналісти.

Бонові загородження, якими Росія намагається захищати від можливих атак морських дронів Збройних сил України Керченський міст, що сполучає окупований Крим із РФ, плавають акваторією біля берегів Криму.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". Зазначається, що фрагменти бонових загороджень дрейфують у районі міської набережної одного з тимчасово окупованих міст.

У повідомленні сказано, що частину бонових загороджень морська течія прибила до берега в центральному районі міста Керч.

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Видання продемонструвало фото цих загороджень, які дрейфують:

На одному з фото видно, бонові загородження у морі, над якими летить чайка.

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Як повідомляв УНІАН, речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук раніше розповідав, що російські окупанти застосовують бонові загородження та баржі поряд з Кримським або Керченським мостом для його захисту.

Також бонові загородження застосовуються для захисту кораблі, які досі залишаються у портах.

Плетенчук зазначав, що бонові загородження - це спроба захиститися від українських надводних дронів, проте вони так само заважають і судноплавству росіян.

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