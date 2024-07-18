За словами військового, американська армія максимально підготовлена та мотивована, але має і недоліки.

Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський в інтерв'ю Армія TV розповів про службу в Іраку та що там не подобалось в американській та інших арміях.

"Ірак - це та місія, під час якої 19-річний хлопець побачив якраз елементи життя, того, яке воно має бути або не має бути. Я побачив країну у війні, я побачив іншу культуру. Я побачив прояв людей вдалині від вітчизни, від загальної системи зі всіма їхніми сильними та слабкими сторонами", - сказав командувач.

За словами Сухаресвького, під час служби в Іраку він побачив прекрасних бойових командирів, зданих приймати рішення, та офіцерів і командирів, не зданих приймати рішення.

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"Вони з такими моментами перевернули весь світогляд, умовно, мене як ще не сформованого. Плюс, юнацький максималізм, який дивився на все це і в той час формував той фундамент, на якому зараз стоїть все решта того досвіду, який є на сьогоднішній день. Дуже важливо про це не забути. Навіть коли потрібно знайти мотивацію в якихось важких критичних ситуаціях - це якраз один із тих елементів, який нагадує, дає поштовх рухатися далі та не здаватися", - сказав Сухаревський.

Також він розповів, що саме не подобалось в американській та інших арміях при службі в Іраку.

"Наприклад, італійська армія. На момент того часу, коли я з ними пересікався, це абсолютно бюрократизована затягнута система. І якщо ми думали, що на той час багато шикувалися, повірте, італійці шикувалися втричі більше", - сказав військовий.

За словами Сухаревського, американська армія максимально підготовлена та мотивована, але має і недоліки.

"Вони сильні в тому плані, що всі елементи їхньої діяльності прописані в контракті, і вони чітко рухаються по ним, і це дає їм структуровану роботу. Але людська колективна діяльність - те, що ми називаємо горизонталлю - у них набагато слабша. Як би там не було при всіх плюсах і мінусах, ми більш комунікативні, ніж вони", - розповів командувач.

Призначення Сухаревського командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, 10 червня міністр оборони України Рустем Умєров призначив нового командувача Сил безпілотних систем. До цього він був одним із заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Зокрема, Сухаревський відповідав за безпілотні системи та розвиток застосування дронів.

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