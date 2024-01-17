Зокрема, димові завіси було видно у Феодосії та Севастополі.

У середу, 17 січня, в Криму чутно вибухи. В низці міст лунає повітряна тривога.

Як повідомляють кримські пабліки з посиланням на очевидців, в Євпаторійському районі Криму чутно вибухи.

Водночас в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу, а також перекрили рух по Кримському мосту. Згодом так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що дим у районі Севастопольської бухти є нібито табельними засобами маскування, що використовують російські військові.

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За кілька хвилин гауляйтер Севастополя оголосив про відбій повітряної тривоги. Більше деталей він не оприлюднив.

Як повідомляє моніторинговий проект "Кримський вітер", Севастопольська бухта наразі в диму через завісу. Ймовірно, росіяни таким способом намагатися убезпечити свої кораблі.

Водночас канал повідомляє, що над військовим портом у Феодосії також видно димову завісу.

Останні новини з Криму

Як повідомляв УНІАН, 4 січня російські загарбники заявили про ракетну атаку на півострів, назвавши її наймасованішою за останній час.

З'ясувалося, що українські сили вразили командний пункт з'єднання російських військ біля Севастополя. Також партизани повідомляли про удар по військовій частині в Євпаторії.

Вже ввечері стало відомо, що Крим опинився під атакою безпілотних літальних апаратів. Окупанти писали, що збили кілька десятків повітряних цілей.

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