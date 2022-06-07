Шойгу також заговорив про відновлення залізничного сполучення між РФ і Україною.

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу заявив про відкриття автомобільного руху з РФ в окупований Крим через окуповану частину материкової України.

Про це йшлося на його брифінгу, пишуть російські ЗМІ.

За словами Шойгу, "відкрито автомобільне сполучення з території Росії по материковій частині в Крим".

Також він заявив, що вже "створені необхідні умови для відновлення залізничного руху між Росією, Донбасом, Україною і Кримом на 6 ділянках".

Влада України поки не коментувала заяви окупантів.

Як писав УНІАН, окупанти націлені на створення стійкого сухопутного коридору з Ростовської області РФ в тимчасово окупований Крим і далі до Молдавської території Придністров'я, щоб позбавити Україну виходу до Чорного і Азовського морів.

У квітні заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв заявляв, що Росія під час "другої фази" війни проти України планує повністю окупувати Донбас і південь України. За його словами, контроль над Донбасом дозволить створити сухопутний коридор в окупований Крим і "впливати на життєво важливі об'єкти ЗСУ".

У травні у РФ заявили про прорив "транспортної блокади" між Кримом і непідконтрольною Херсонщиною.

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