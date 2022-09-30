Україна очікує отримати від союзників зброю, яка дозволить закрити небо від повітряних атак.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram, пославшись на колонку для The Wall Street Journal, написану разом з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

"Одним із прикладів того, як союзники можуть посилити безпеку України в короткостроковій та довгостроковій перспективі, є надання сучасних та ефективних систем протиповітряної оборони та протиракетних систем. У відповідь на нещодавні перемоги України на полі бою Росія вдалася до ураження ракетами великої дальності цивільної інфраструктури та об’єктів, що можуть призвести до техногенних катастроф, таких як дамби та АЕС. Це є воєнним злочином. Щоб захистити цивільне населення та забезпечити можливу реконструкцію, союзники України мають постачати ту зброю, яка дозволить закрити небо від повітряних атак", - зазначають автори допису.

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На їхнє переконання, враховуючи небезпеку для навколишнього середовища, яку можуть спричинити такі атаки, міжнародний інтерес полягає в тому, щоб Україна могла ефективно захищати своє небо.

"Гарантії безпеки мають надходити від основної групи союзників України. Тих, хто володіє значним військовим потенціалом, та тих, хто готовий взяти як політичні, так і юридичні зобов’язання. Йдеться про США, Великобританію, Канаду, Польщу, Італію, Німеччину, Францію, Австралію, Туреччину, а також країни Північної Європи, Балтії та Центральної Європи", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що НАТО - головна мета України.

Шлях України до НАТО

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Зеленський підкреслив, що такий порядок є можливим, і саме це відбувалось цьогоріч з Фінляндією і Швецією, які почали приєднання до Альянсу без плану дій щодо членства.

Президент наголосив, що необхідний консенсус у цьому питанні усіх членів Альянсу і на це потрібен певний час.

Тому, сказав Зеленський, поки це відбуватиметься, "ми пропонуємо реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України і всієї Європи згідно з Київським безпековим договором".

Україна закликає союзників з перших днів війни закрити небо.

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