Альянс повинен об'єднати зусилля для допомоги Києву у критичний момент, пишуть аналітики видання.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну доктрина колективної оборони НАТО є більш активною та необхідною, ніж будь-коли. Невипадково до Альянсу приєдналися Фінляндія та Швеція, адже обидві гостро усвідомлюють ескалацію войовничості з боку Москви.

Як йдеться у матеріалі The Times, стаття 5 договору про колективну оборону НАТО приваблює всіх, хто бажає стати частиною Альянсу. Якщо на одного члена нападають, інші прийдуть йому на допомогу. Україна не є членом НАТО, хоча генсек Єнс Столтенберг назвав це "неминучим" після закінчення війни з Росією.

"Тим не менш, саме в Україні, яка перебуває в бойових умовах, вирішується майбутній вигляд Європи, і НАТО загалом єдині в необхідності надання уряду в Києві будь-якої допомоги, окрім прямого військового втручання, щоб подолати експансіоністські амбіції Володимира Путіна", - пише видання.

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Однак для цього потрібні постійні зусилля щодо постачання Україні зброї та навчання, що, у свою чергу, вимагає серйозних фінансових зобов’язань від держав-членів НАТО. Дехто в Альянсі, особливо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відкрито відмовився від таких зобов'язань. Колишній президент США Дональд Трамп зазначив, що поділяє скептицизм Орбана щодо фінансування України.

Основна теза Трампа щодо фінансування містила один вагомий аргумент: європейські країни НАТО повинні припинити припускати, що США будуть щасливі вічно виконувати важку фінансову роботу для європейської оборони. Ця незручна заява підштовхнула Альянс до самовизначення. Зараз НАТО обговорює п’ятирічний план вартістю 100 мільярдів доларів, спрямований на підготовку українських військових і координацію поставок зброї. Новий фонд буде працювати в рамках спільного бюджету НАТО, тобто Вашингтон не буде робити непропорційних внесків і не здійснюватиме надмірного контролю.

План полягає у тому, щоб "захистити" фінансування України від Трампа через занепокоєння, що він повернеться у Білий дім і припинить допомогу Києву. Це розумне планування з боку НАТО, особливо з огляду на блокування пакету допомоги для України у Конгресі США.

Очікується, що цього року 20 союзників по НАТО досягнуть мети витратити 2 відсотки ВВП на оборону. Втім, навряд чи цього буде достатньо. Наприклад, збройні сили Великої Британії ослаблені десятиліттями недофінансування: для відновлення їхньої бойової сили знадобляться інвестиції у розмірі 3 відсотків.

"У нестабільному політичному кліматі НАТО, готове до війни, швидше за все, принесе мир. Але зараз захист західної свободи ведеться виснаженими солдатами на передовій України, багато з яких ніколи не повернуться додому. Жертва, яку миролюбні країни НАТО просять принести заради цієї оборони, надто мала у порівнянні з цим. Не будемо сперечатися про ціну", - підсумувало видання.

Війна в Україні - актуальні новини

За повідомляв УНІАН, Протягом минулої доби на лінії фронту загалом відбулося 65 бойових зіткнень. Найактивніше окупанти штурмують під Авдіївкою та на Новопавлівському напрямку. На Оріхівському напрямку штурми припинилися.

Видання Politico з посиланням на високопоставлених українських офіцерів писало, що нові західні системи надходять занадто пізно і в недостатній кількості, щоб мати максимально ефективний оперативний вплив на полі бою. У разі нового наступу росіян влітку існує великий ризик того, що лінія фронту зруйнується.

Також офіцери зазначили, що Росія готується до великого наступу наприкінці літа, а можливо й швидше. Важко спрогнозувати, як розвиватимуться події.

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