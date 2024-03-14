Ефективно відпрацювали бойові пілоти та підрозділи ракетних військ.

Українські артилеристи та авіація результативно відпрацювали по скупченнях російських окупантів.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну ракету.

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Водночас підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.

Війна в Україні - новини 14 березня

Як повідомляв УНІАН, Протягом минулої доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Найактивніше загарбники діють на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Українські війська на початку березня змогли закріпитися на захід від Авдіївки й уповільнити наступ російських окупантів на цій ділянці фронту. Однак аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що ворог може відновити свої наступальні операції і продовжити рух.

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