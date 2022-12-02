Зокрема, у Керчі окупанти звіряють дані військовозобов’язаних осіб на держпідприємствах.

В окупованому Криму "військові комісаріати" готуються до чергової хвилі мобілізації.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"На тимчасово окупованій території АР Крим співробітники "військових комісаріатів" проводять підготовку до чергової хвилі мобілізації", - розповіли у Генштабі.

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Зазначається, що в окупованій Керчі окупанти звіряють дані військовозобов’язаних осіб на держпідприємствах.

Звільнення Криму

17 листопада глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі зазначив, що деокупація Криму силою малоймовірна. При цьому він вказав, що "можливе політичне рішення, коли політично росіяни підуть".

У свою чергу військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що операція української армії зі звільнення Криму розпочнеться вже наступного року. До цього моменту пезидент РФ Володимир Путін буде говорити, що "все йде за планом".

Варто відзначити, що серед російських окупантів і колаборантів панують панічні настрої. Вони бояться, що ЗСУ зайдуть до тимчасово окупованого Криму. Надходила інформація про те, що високопосталені росіяни вивозили з Криму майно і родичів.

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