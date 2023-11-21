Кримінальне порушення сталося до повномасштабного вторгнення.

На Чернігівщині поліція затримала начальника ремонтного цеху однієї з військових частин, підозрюваного у незаконному продажі комплектуючих до бронетехніки. Про це повідомили УНІАН у секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області.

Досудове розслідування встановило, що в липні 2020 року керівник ремонтного цеху однієї з військових частин отримав посилену бортову коробки передач, що використовується у танках Т-72 та іншій бронетехніці на їх базі. Однак підлеглі цього посадовця впоралися із замовленим ремонтом одиниці бронетехніки власними силами, без заміни комплектуючих.

"Начальник цеху, зловживаючи своїм службовим становищем, передав бортову коробку передач представникам одного із приватних товариств за грошову винагороду у розмірі 9,3 тис. доларів США та 61 тис. грн. У подальшому підприємці планували продати це військове майно до Республіки Індія", – зазначається в повідомленні.

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Викритому посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем). Встановлена законом відповідальність за такі дії – до п’яти років обмеження або позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю ще на три роки.

Слідчі поліції подали клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсторонення від посади, а також накладення арешту на його майно. Оскільки підозрюваний переховувався від органу досудового розслідування, 20 листопада, на виконання ухвали суду, підозрюваного затримали та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

Досудове слідство триває.

Інші новини Чернігівщини

Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони у співпраці з правоохоронними органами провела перевірку однієї з військових частин у Чернігівській області. Виявлено порушення майже на 40 млн грн. Наймасштабніше порушення полягало в безпідставному завищенні вартості придбаних у 2022 році генераторів, що спричинило 37,1 млн грн збитків.

Тим часом російські окупанти 15 листопада обстріляли Чернігівщину. Один з уламків снаряда пробив дверцята автомобіля та завдав поранення жінці, яка привезла допомогу до одного з прикордонних сіл. Волонтерку з Сумщини, яка потрапила під удар, госпіталізували.

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