Солдат-контрактник розповів подробиці атак 24 лютого 2022 року.

Російський солдат-контрактник з ракетної частини в Улан-Уде РФ розповів, як били по містах України о 5 ранку 24 лютого 2022 року з ракетного комплексу "Іскандер". Удари наносилися з территорії Білорусі.

За словами Каміля, їх перекинули на білоруський полігон ще в 2021 році нібито на навчання, яких насправді не було. При цьому він зазначив, що ходили чутки про війну.

"Вранці 24 лютого о 5 ранку був виконаний перший пуск. Все навколо забарвилося в червоний колір. Ракета злетіла вгору і полетіла кудись на південь. До мене прийшла людина, яка мене повинна була змінити на чергуванні. І він сказав, що почалася війна", - розповів окупант в інтерв'ю виданню "Нова газета Європа".

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Він заявив, що війна для нього стала шоком, а його товариші по службі підтримували напад.

"Всі військовослужбовці отримували інформацію з якихось офіційних і навколоофіційних джерел. Говорилося про те, що ми успішно пройшли кордон — притому не пробилися, не захопили щось успішно, а просто пройшли. І, умовно кажучи, чекаємо, поки київська влада здасться. Товариші по службі, зрозуміло, всю цю справу охоче підтримували і розділяли. Якісь злочини, якісь можливі помилки не обговорювалися в принципі. Обговорювалися тільки успіхи, що, мовляв, ми за перші тижні погасили всі установки ППО українські, всі їх стратегічно важливі військові об'єкти", - поділився Каміль.

Крім того, співучасник військових злочинів визнав свою участь у бомбардуваннях міст України, заявивши, що їх переконували, що міста знищувала київська влада.

"Операторською роботою - по суті, моєю роботою, - займався начальник обліку. Ну, що стосується нашої бригади, у нас, виходить, було близько 15 пускових установок. Ми випустили близько 80-90 ракет за весь час", - підсумував російських окупант.

У свою чергу моніторингова група "Беларускі гаюн" у своєму Telegram-каналі нагадала, що 24 лютого 2022 року о 3:00 з аеродрому в селі Великий боків почали злітати літаки. При цьому о 5:50 в районі КПП "Комарин" лунали постріли і вибухи, а також було чути гул техніки.

Крім того, перший зафіксований запуск з території Білорусі по Україні був о 6:20 з Хойнікского району. Повідомляється, що це була ракета наземного базування. Всього з повномасштабного вторгнення РФ з білоруської території по Україні випустили мінімум 721 ракету.

Позиція Білорусі щодо війни в Україні - останні новини

Офіційний Мінськ з перших днів повномасштабного вторгнення армії Росії в Україну допомагає знищувати мирні міста і звичайних українців. При цьому Олександр Лукашенко всіляко виправдовує свою допомогу російському диктатору Володимиру Путіну, але білоруські військові безпосередньо не брали участь у бойових діях.

29 липня аналітики повідомили, що армія РФ знову вирішила "затриматися" на полігонах в Білорусі і продовжила графік відповідних навчань мінімум до 6 серпня.

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