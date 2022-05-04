У МЗС Росії з кокаїну перейшли на щось важче, вважають в Офісі президента України.

Радник керівника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк прокоментував заяву Міністерства закордонних справ Росії про нібито "ізраїльських найманців" в Україні.

Відповідний коментар він опублікував у Twitter.

"У МЗС РФ заявили, що поруч із нацистами "Азова" воюють ізраїльські найманці. У квітні в Естонії заарештували 3,5 т кокаїну, який везли контрабандою в Росію. Здається, дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче", - зазначив він.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Маріуполь.

Ворогові вдалося заблокувати місто. Супротивник бомбив, в тому числі завод "Азовсталь", в укритті якого рятувалися сотні осіб. Окупанти не дозволяли вивезти людей на підконтрольну Києву територію. Деяких цивільних відправили на територію РФ.

Пізніше з "Азовсталі" до Запоріжжя вдалося евакуювати понад 150 мирних жителів.

4 травня офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в ефірі "Радио Супутник" заявила, що разом із "Азовом", який захищає Маріуполь, воюють "найманці з Ізраїлю".

"Навряд чи захочуть чути ті ж політики в Ізраїлі, які роздмухали інформаційну кампанію (за антисемітськими заявами глави МЗС Росії Сергія Лаврова - Ред.). Можливо, їм буде цікаво. В Україні зараз фактично пліч-о-пліч з "бойовиками" "Азова" знаходяться й ізраїльські найманці", - сказала вона.

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