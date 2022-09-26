У місті Сватове Луганської області вручають повістки про мобілізацію особам, що досягли вісімнадцятирічного віку.

Російські загарбники в рамках проведення псевдореферендуму намагаються виявляти чоловіків призовного віку у Луганській і Запорізькій областях для мобілізації.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"На території Російської Федерації тривають заходи часткової мобілізації, оголошеної російським військово-політичним керівництвом. Ростовська область закрита на в’їзд та виїзд. Особам, що знаходяться не за місцем прописки, через родичів, наказано протягом трьох діб з’явитись. Особовому складу, що прибуває до збірних пунктів у Бєлгородській області, оголошують список, що необхідно придбати за власні кошти, зокрема, це теплий одяг", - йдеться у зведенні.

Відео дня

Також зазначені заходи противник проводить на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, з 24 вересня цього року, у Севастополі, на базі автомобільного батальйону чорноморського флоту, розпочато підготовку відмобілізованих.

"У місті Сватове Луганської області вручають повістки про мобілізацію особам, що досягли вісімнадцятирічного віку. Окремих громадян, водіїв вантажівок, одразу відправляють до військових частин", - йдеться у зведенні.

Водночас противник намагається реалізувати оголошений незаконний "референдум" на тимчасово зайнятих територіях України. Так, у населених пунктах Запорізькій області, представники окупаційної влади, разом з озброєними російськими військовими, здійснюють поквартирні обходи, примушуючи місцевих мешканців до участі в так званому "референдумі". До того ж такі обходи мають на меті і виявлення чоловіків. Такі ж заходи ворог здійснює і в населених пунктах Луганської області.

Мобілізація в Росії: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб.

У британській розвідці вважають, що Росії доведеться вирішувати логістичні та адміністративні проблеми, щоб зібрати 300 тис. військовослужбовців, які навряд чи стануть боєздатними протягом місяців.

Експерти зазначають, що навіть ця обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і Путін бере на себе значний політичний ризик в надії створити необхідну бойову міць. Також наголошується, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, у Севастополі російські окупанти вручили чоловікам призовного віку близько тисячі повісток.

25 вересня одразу в кількох регіонах Росії розпочалися масові протести проти мобілізації, зокрема, в Дагестані, Кабардино-Балкарії та Якутії. За повідомленнями ЗМІ, основний склад протестувальників становили жінки – матері й дружини чоловіків, яким прийшли мобілізаційні повістки.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що примус громадян до війни на українських окупованих територіях є спробою масштабної зачистки від нелояльного населення з боку Москви.

Вас також можуть зацікавити новини: