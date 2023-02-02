Путін може створювати умови для ескалації транскордонних рейдів.

Росія, ймовірно, має намір розосередити українські сили, відвернути їх від критичних напрямків наступу і затиснути в північно-східних прикордонних районах. Водночас російське вторгнення з Білорусі залишається вкрай малоймовірним, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті аналітики наголошують, що Росія продовжує внутрішні інформаційні операції проти України.

"Путін провів нараду 1 лютого, щоб обговорити відновлення житлової інфраструктури в Криму, Бєлгородській, Брянській і Курській областях після "обстрілів неонацистськими формуваннями" прикордонних районів. ... Це, мабуть, служить подвійній меті. Він просуває інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб представити війну в Україні як екзистенційну загрозу для російських громадян, щоб заручитися внутрішньою підтримкою затяжної війни. Путін може створювати умови для ескалації транскордонних рейдів, щоб відвернути і розосередити українські сили від критичних напрямків наступу, затиснувши їх у північно-східних прикордонних районах", – констатують аналітики.

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Водночас вони зауважують, що російський план з роздмухування інформації про підготовку повторного вторгнення з території Белапусі провалюється.

"Інформаційна операція з притисненню українських військ до північного кордону України і Білорусі, яка триває, схоже, дає збої, оскільки українські офіційні особи все частіше вважають, що ця непередбачена обставина є малоймовірною. Загроза транскордонних рейдів з Бєлгородської, Брянської та Курської областей на північ і північний схід України, ймовірно, є спробою змусити Україну перекинути в ці райони обмежені підрозділи для захисту від таких нападів, тим самим розосередивши українські війська до певної межі перед ймовірною російською наступальною операцією в найближчі місяці",-йдеться у звіті.

Загрози з боку Білорусі - що варто знати

У Білорусі у вівторок, 31 січня, почалося "спільне штабне тренування" військ РФ і РБ. При цьому на окремих полігонах Білорусі навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року.

Частина військових, які проходять навчання в Білорусі, згодом потрапляють на війну проти України. Наприклад, за даними британської розвідки, була підготовлена 2-а гвардійська мотострілецька дивізія, яку хочуть відправити на фронт.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зазначає, що спільні навчання країн, активно висвітлюються білоруськими пропагандистами, схожі на російську ІПСО та військову хитрість Міноборони РФ, спрямовану на демонстрацію загрози нового можливого вторгнення з території Білорусі в Україну.

У Державній прикордонній службі кажуть, що Білорусь не припиняє підтримувати збройну агресію Росії, а ситуація на кордоні залишається напруженою, але контрольованою.

Українські військові та західні експерти дедалі частіше називають повторне вторгнення РФ в Україну з території Білорусі малоймовірним. Принаймні зараз. До моменту початку масштабних військових навчань Росії та Білорусі у вересні 2023 року військова присутність РФ у РБ може зрости, як і загроза вторгнення.

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