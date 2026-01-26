РФ просунулася в напрямку Краматорська: у DeepState розкрили деталі

Йдеться про населений пункт Оріхово-Василівка.

Російські окупанти просунулися в районі Оріхово-Василівки, а також у самому населеному пункті. Про це повідомляють аналітики DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Оріхово-Василівки та в самому населеному пункті", – зазначили аналітики.

Населений пункт Оріхово-Василівка розташована на північ від Часового Яру. РФ тут просунулася в бік Словʼянсько-Краматорської агломерації.

Відео дня

Ситуація на фронті: інші важливі новини

Раніше аналітики DeepState повідомляли про те, що росіянам вдалося просунутися біля двох населених пунктів на Донеччині. За даними аналітиків, ворог мав успіхи біля Предтечиного та Ступочків.

Як зазначив "Аяччо", головний сержант Батальйонно-тактичної групи 13-ї бригади НГУ "Хартія", РФ намагається використовувати газову трубу, щоб заводити свої сили в Купʼянськ. За словами бійця, Сили оборони контролюють цей шлях і не дають ворогу досягти успіхів.

Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначав, що російські загарбники фактично намагаються обійти Вовчанськ, оминути українські війська, що закріплені у південній частині міста, а потім зайняти наступні населені пункти. За його словами, таким чином вони хочуть змусити українців відступити із залишків міста просто за рахунок обхідних маневрів.

