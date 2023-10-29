Цілодобові щільні ворожі обстріли дороги не дають можливості завезти гуманітарну допомогу в Авдіївку, де все ще залишається 1589 цивільних людей.

В ефірі інформаційного телемарафону начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що росіяни застосовують провокаційну тактику обстрілів міста, щоб дискредитувати українські Сили оборони.

Російські військові навмисно створюють певну ілюзію під час пуску ракет з літаків, щоб звинуватити в обстрілах українських захисників. "В один з останніх наших заїздів в місто, я бачив, як ракета з російського літака, вилітає нібито в напрямку Покровська, а потім робить реверс і залітає в Авдіївку, ніби з боку Покровська. Ми такого ще не бачили", - акцентував Барабаш.

За словами начальника Авдіївської МВА, евакуація з міста триває повільно, а доставка гуманітарної допомоги для людей дуже ускладнена через постійні та щільні ворожі обстріли автошляху.

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"Дуже повільно, але тішить те, що люди говорять ще день-два і будемо їхати. Сьогодні евакуації не було, бо не просто було по логістиці. Били вони (росіяни-УНІАН) по дорозі зранку і майже цілий день. Вчора вивезли чотири людини, 1589 людей залишається в місті. Тобто, по-трошки ми їх вивозимо. Звичайно, хотілось би, щоб люди активніше виїжджали",- підкреслив Барабаш.

Він додав, що ворог знищив майже всі магазини по місту і люди, спілкуючись на тему евакуації, говорять, що "немає магазинів, немає останнім часом завезення гуманітарної допомоги", яку раніше волонтери доставляли адресно. "Не тієї, яка цілеспрямовано йде в коробках, де є набори. А хліба, овочей, м’ясних виробів, як зазвичай це було. Тому що волонтери зараз не завозять, наразі Авдіївка в червоній зоні і це дуже небезпечно",- пояснив Барабаш.

Начальник Авдіївської МВА зазначив, що деякі люди, які відтягують рішення з евакуацією, пояснюють це надією, що коли окупантів відженуть від міста, одразу стане спокійніше. Цих жителів доводиться наполегливо вмовляти. "Якщо витягуєш їх на більш відверту розмову, то вони кажуть - сподіваємося, що зараз наші хлопці їх подалі відженуть, сподіваємося що стане тихіше. Пояснюєш, що тихіше, нажаль, не буде, а коли піде сніг, то взагалі буде складно. Навіть такий, як пресинг доводиться робити, щоб вони зголосилися на евакуацію. Тому що інакше, нажаль, вони не приймають це рішення",- пояснив Барабаш .

Водночас він не приховує, що серед тих, хто відмовляється виїжджати з Авдіївки, зустрічаються і "ждуни", які чекають приходу російських окупантів. А деякі з них, навіть звинувачують українських військових нібито це вони, а не росіяни, знищують обстрілами місто. "Зараз вони тут притаїлись, не виходять з підвалів. Звичайно такі є в місті, коли вони зустрічались, дуже жорстко з ними говорили. Дуже не приємно, коли це жінки середнього віку, які мають розуміти ситуацію. Особливо, коли вони говорять, що "б’ють з боку України по ним", - сказав Барабаш.

Він додав, після того, як нещодавно вдалося розкрити тактику росіян з навмисного створення певної ілюзію під час пуску ракет по Авдіївці, стало зрозуміло, звідки беруться різні нісенітниці у місцевих жителів. "Тепер у мене є, хоча б для себе, пояснення, чому люди іноді так думають", - резюмував Барабаш.

Ситуація в Авдіївці

29 жовтня на Авдіївському напрямку прикордонний підрозділ Сил оборони України збив ворожий бойовий літак, за попередньою інформацією, це був російський штурмовик Су-25.

Місто Авдіївка стало найбільшою поразкою військ РФ за кількістю втрат. Як зазначив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун "Якщо рахувати з 10 жовтня, то втрати противника в Донецькій області в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" склали майже 6,5 тис. осіб. Повністю знищено 100 танків та майже 250 одиниць іншої бронетехніки". Попри великі втрати ворога в особовому складі та техниці, російські окупанти намагаються підтягувати резерви на Авдіївський напрямок і нині там налічується близько 40 тис. російських військових.

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