Поки що зусиль України зусиль щодо заповнення дефіциту людей за рахунок збільшення інвестицій у безпілотники виявилося недостатньо, зазначає Reuters.

Українське місто Покровськ у Донецькій області перебуває під загрозою падіння. Тим часом Росія посилює атаки на українську енергетичну інфраструктуру напередодні зими. Як пише Reuters, з огляду на наступ Росії - нехай і дуже повільний і з величезними втратами - мало хто бачить близькі перспективи укладення мирної угоди.

"Швидше, обидві сторони, схоже, намагаються підготувати своїх громадян і економіку до, можливо, ще кількох років "нескінченної війни", - пише видання.

Промисловість і людський фактор

За даними галузевих експертів, наразі в Україні налічується до кількох сотень збройових компаній найрізноманітніших розмірів.

За оцінками, загальна кількість одних тільки безпілотників, вироблених у 2025 році, сягне 4 мільйонів, але деякі аналітики стверджують, що ця кількість може бути подвоєна за умови достатнього зовнішнього фінансування.

Водночас, як сказала співробітниця Chatham House Ukraine Ярослава Барб'єрі, нескінченний характер конфлікту означає, що багато хто в Україні тепер розглядає набір на військову службу як "квиток в один кінець на фронт", оскільки командири не бажають звільняти досвідчених військовослужбовців навіть після багатьох років служби.

Як нагадує видання, досі призовники і всі, хто пішов добровольцем після вторгнення, підписували безстрокові контракти, які могли діяти до кінця війни. Тепер планується, що нові військовослужбовці служитимуть здебільшого п'ять років, включно з положенням про те, що після звільнення солдатів не можна буде призивати назад на військову службу щонайменше рік, а можливо, і довше.

Чи здатні українські військові дійсно реалізувати ці цифри - інше питання: поки що їхніх зусиль із заповнення дефіциту за рахунок збільшення інвестицій у безпілотники виявилося недостатньо, зазначає Reuters:

"За деякими оцінками, чисельність російських військ, які брали участь в останньому бою за Покровськ, іноді перевищувала чисельність українських захисників у дев'ять разів".

Росіяни заплатили високу ціну за своє просування: за оцінками деяких українських експертів, кількість загиблих російських військових у жовтні 2025 року могла сягати 25 000 осіб. Однак Україна також зіткнулася з тим, що десятки тисяч молодих людей залишили країну - якраз тоді, коли Кремль здійснює кроки зі збільшення кількості новобранців.

Загострення політичної обстановки всередині України

Цього тижня у відставку пішли міністр юстиції України Герман Галущенко і міністр енергетики Світлана Гринчук у рамках розслідування про масштабне розкрадання коштів.

"Цей скандал, який назрівав кілька місяців, являє собою, мабуть, найбільшу загрозу владі Зеленського з моменту вторгнення, погрожуючи розпалити невдоволення перенесенням виборів, яке вже накопичилося, та передбачуваною несправедливістю примусового призову в армію. Обидві ці проблеми можуть посилитися, якщо Україна зазнає поразки на фронті", - вважає Reuters.

Однак на інших фронтах Україна домагається прогресу

Наступного місяця міністри Європейського Союзу вперше зустрінуться у Львові, щоб обговорити шляхи до членства, якого уряд Зеленського хотів би досягти до 2030 року.

Але це також вимагає, щоб економіка і бізнес України відповідали правилам ЄС, що є чималою проблемою в розпал війни, і з постійним ризиком того, що Угорщина або, можливо, інші країни-члени можуть накласти вето на вступ Києва, наголошується в статті.

При цьому ЄС загалом прагне збільшити підтримку України, включно з можливим розблокуванням заморожених російських активів для використання Києвом.

"Цього може бути достатньо, щоб Україна продовжила боротьбу, якщо держави-члени нарешті схвалять виділення коштів. Якщо ж цього не станеться, наступний рік може стати найважчим за всю війну".

Раніше Politico писало, що наступна зима обіцяє стати найважчою для України за весь час війни, і перед нашою країною стоять три серйозні виклики - фінасова криза, втрати на фронті та енергетична війна.

Водночас Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Україна готова воювати ще три роки, але Володимир Путін не зможе стільки витримати.

