Президент акцентував, що Україна повинна перемогти.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до російської опозиції. Глава держави закликав незадоволених путінським режимом росіян "зробити що-небудь конкретне".

"Дуже складно посилати повідомлення в Російську Федерацію, створюється враження, що люди, які живуть в Росії, нічого не хочуть чути. Ми повинні були бачити людей на вулицях за останні 30 років, тому що лідер Росії - це людина, яка могла б змінитися. Але людям, які перебувають в опозиції до тиранії Путіна, я можу тільки сказати, щоб вони продовжували рухатися вперед, іншого виходу немає", - заявив Зеленський в інтерв'ю Sky TG24.

За його словами, Україна повинна перемогти, Європа зобов'язана її в цьому підтримати, а в Росії люди повинні "зробити щось конкретне, щоб змінити ситуацію в країні".

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Зеленський про контрнаступ - заява

Як писав УНІАН, Зеленський озвучив складнощі контрнаступу ЗСУ. За його словами, для українського наступу не вистачає боєприпасів і засобів ППО.

"Наш контрнаступ триває, крок за кроком ми робимо все, щоб дати відсіч ворогові. Труднощі в тому, що є мінні поля, не вистачає снарядів і засобів ППО. ППО важлива не тільки для контрнаступу, але і для захисту населення", - заявив він.

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