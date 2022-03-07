Окупанти зазнали значних втрат, зазначає Генштаб ЗСУ.

На Луганському напрямку українські воїни Об'єднаних сил стійко утримують свої позиції, завдаючи втрат ворогу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook й публікує відповідні фото.

Зазначається, що на цьому напрямку ЗСУ здійснили кілька успішних контратак.

"У підсумку - окупанти втратили близько 40 чоловік особового складу, 8 БМП, 1 МТЛБ, вантажівку Урал, позашляховик та артилерійські системи (кількість уточнюється)", - йдеться у повідомленні.

Раніше Міністерство оборони України повідомляло, що українські військові здійснили контратаку на Маріупольському напрямку. В результаті сьогодні українські захисники знищили три ворожих танки, чотири БМП, два "Тигра" і близько тридцяти російських окупантів. Двоє загарбників потрапили в полон.

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