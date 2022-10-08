Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала сім точних ударів по зенітних ракетних комплексах противника.

Збройні сили України за поточну добу відбили атаки російських окупантів біля 6 населених пунктів та вразили 8 районів зосередження живої сили та озброєння загарбників.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України, оприлюдненій у соціальній мережі Facebook.

"За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Красногорівка та Терни", - поінформували у Генштабі.

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Також авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала сім точних ударів по зенітних ракетних комплексах противника.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один безпілотний літальний апарат "Орлан".

"Ракетні війська і артилерія України за поточну добу уразили вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами та десять інших важливих об’єктів (окупантів)", - додали у Генштабі.

Водночас, противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони України на окремих напрямках, разом з тим, періодично веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

"Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку БпЛА", - йдеться у зведенні.

Разом з тим, російські окупанти продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та житлу цивільного населення.

"Є загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Протягом поточної доби окупанти завдали три ракетних та шістнадцять авіаційних ударів, здійснили понад двадцять обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

Також вогневого ураження зазнали понад 15 населених пунктів. Зокрема, Біловоди, Грабовське, Славгород, Уди, Чугунівка, Харків, Часів Яр, Білогорівка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. В Республіці Білорусь до 15 жовтня продовжено заходи з перевірки військ. Також, вчергове, продовжили закриття повітряного простору у південних областях цієї країни.

При цьому, на інших напрямках противник продовжив обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів:

- на Сіверському напрямку – Сеньківка, Блешня і Миколаївка Чернігівської області, а також Бачівськ, Старикове, Кіндратівка та Біловоди Сумської області;

- на Слобожанському напрямку – Уди, Козача Лопань, Красне, Глибоке, Огірцеве, Варварівка, Нескучне, Тернова та Дворічна;

- на Краматорському напрямку – Терни, Новоєгорівка, Макіївка, Ямполівка, Дронівка, Серебрянка, Білогорівка, Веселе та Григорівка;

- на Бахмутському напрямку – Верхньокам’янське, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Майорськ та Нью-Йорк;

- на Авдіївському напрямку – Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад двадцяти населених пунктів. Серед них - Темирівка, Зелене Поле, Времівка, Нескучне, Вугледар, Павлівка, Ольгівське, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне та Мирне.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад сорока населених пунктів. Зокрема, для атаки на інфраструктуру Нікополя та територій Миколаївської області ворог знову використав іранські безпілотники-камікадзе.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За минулу добу ЗСУ ліквідували ще майже 400 окупантів. Втрати РФ стрімко зростають, проте у Кремлі намагаються імітувати бурхливу діяльність та стверджують, що все "йде за планом". Окрім цього, за минулу добу захисники України знищили пункти управління й десятки місць зосередження озброєння.

Проте найбільший "сюрприз" чекав на рашистів зранку, 8 жовтня. Вибухи сталися на Кримському мосту. Там була масштабна пожежа, міст зазнав серйозних руйнувань. Як вважають аналітики, розкол у Кремлі набирає обертів, "стабільність" режиму Путіна підірвана.

ЗСУ наприкінці серпня пішли у контрнаступ. Пізніше стало відомо, що деокуповано майже всю Харківщину.

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня розповів, що за тиждень наші воїни звільнили від супротивників десятки населених пунктів.

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