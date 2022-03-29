Тепер трофейна техніка буде бити своїх колишніх господарів.

Українські військові отримали нову партію військових трофеїв. Вони відкопали ворожі танки, які російські окупанти по башти "посадили" в землю.

Про поповнення в автопарку бойової техніки ЗСУ розповів Генштаб на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Противники примудрилися настільки сильно закопати танки в грунт, що стирчали майже одні тільки башти. Де саме застрягла техніка, не уточнюється. Місцеві жителі вже хотіли її спалити, адже ворог міг повернутися за бойовими машинами. Однак воїни ЗСУ не дозволили це зробити.

"Підсохне — будуть наші. А полізуть забирати — спалимо разом з танками", — заявили українські солдати.

Точна кількість трофейної техніки не розкривається. Однак на фото показані три танки, які відкопали за допомогою екскаватора.

Нагадаємо, це не перший раз, коли ЗСУ забирають ворожі бойові машини, які загрузли в полі. Два тижні тому 93-я бригада Холодний Яр аналогічним способом здобула собі танк.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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