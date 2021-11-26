Депутат закликав не панікувати й бути готовими до подібного рішення.

Запровадження в Україні воєнного стану можливе у разі здійснення Росією реального вторгнення й порушення державного кордону.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24 "народний депутат від "Слуги народу" Олег Семінський.

Він підтвердив розмови про запровадження воєнного стану, заявивши, що це обговорюється. І нагадав, що раніше перший віце-спікер Ради Олександр Корнієнко умовою ухванення такого рішення назвав повномасштабне вторгнення РФ.

"Ми всі сподіваємося, що цього не станеться, але нам треба не панікувати, діяти з тверезою головою, і бути готовими до того, що це може реально статися. Якщо таке трапиться, ми як держава повинні боротися до кінця... Я ще раз хочу відзначити, воєнний стан буде вводитися виключно в разі повномасштабного вторгнення", - заявив"слуга".

Напередодні в Офісі президента чутки про плани ввести в Україні воєнний стан назвали фейком.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

Автор: Юрій Годован