Крім того, на металолом перетворено купу ворожої техніки, зокрема, понад 20 танків та понад три десятки артилерійських систем.

Українські захисники продовжують знищувати окупантів та ворожу техніку на фронті. За даними Генштабу, за минулу добу ЗСУ вдалося ліквідувати ще 1030 російських загарбників, загальні бойові втрати армії РФ станом на 12 квітня склали близько 452 760 осіб.

Крім того, українські захисники перетворили на металобрухт чимало ворожої техніки. Зокрема, знищено:

танків - 7 169 (+23 за минулу добу),

Відео дня

бойових броньованих машин - 13 745 (+47),

артилерійських систем - 11 518 (+32),

РСЗВ - 1045 (+3),

засоби ППО - 756 (+1),

літаків - 347,

гелікоптерів - 325,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 9 201 (+40),

крилатих ракет - 2088 (+1),

кораблів/катерів - 26,

підводних човнів - 1,

автомобільної техніки та автоцистерн - 15 396 (+57),

спеціальної техніки - 1893 (+5).

Новини війни

За повідомленням Генштабу, на фронті за минулу добу відбулося 97 бойових зіткнень, найгарячішими були Новопавлівський та Бахмутський напрямки.

Зокрема, на Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

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