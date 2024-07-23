Один з ударів був біля пускових установок ЗРК С-300/400, з'ясували журналісти.

Триває повномасштабна війна в Україні проти РФ, і вже видно наслідки нещодавнього удару по військовому аеродрому, розташованому в місті Морозовськ Ростовської області.

На знімках із супутника Planet Labs, які датуються 22 липня поточного року, можна побачити щонайменше п'ять окремих ударів по ворожому об'єкту, пише The Military Watch у Х.

"Перший обстріл вівся прямо поруч із пусковими установками ЗРК С-300/400", - зазначають дослідники.

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У повідомленні йдеться, що друга пожежа трапилася біля укріплювальних споруд для стоянки літаків. 20 липня поруч був припаркований винищувач-бомбардувальник Су-34.

"Третя пожежа сталася на північ від паливного складу. У районі, що потрапив під удар, розташована якась установка, яку я не можу ідентифікувати", - йдеться в ще одному повідомленні.

Дослідники додали, що четвертий удар припав на злітно-посадкову смугу, недалеко від установки радара наближення.

"П'ята пожежа була прямо за цими двома укріпленнями. Судячи з усього, 20 липня в одній із них був припаркований літак", - стверджується у повідомленні.

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У ніч на 22 липня в РФ поскаржилися, що на російську територію здійснено масовану атаку дронами. У мережі з'явилася інформація, що під ударом, зокрема, опинився військовий аеродром у Морозовську, і почалася пожежа.

Варто зазначити, що цей військовий об'єкт уже опинявся під ударом - 14 червня по ньому вдарили за допомогою щонайменше 70 українських дронів Splash та Dragon.

На початку квітня в РФ поскаржилися, що Морозовськ був атакований десятками дронів. Джерела повідомляли УНІАН, що внаслідок удару по аеродрому ліквідовано щонайменше шість ворожих літаків.

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