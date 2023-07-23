На дівчину донесли мешканці села, зазначив мер Мелітополя Іван Федоров.

У тимчасово окупованій Миронівці Запорізької області 19-річна дівчина зламала флагшток на одній із адмінбудівель і розірвала прапор рашистів.

Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, окупанти відкрили кримінальну справу, їй загрожує до року ув'язнення.

"Наші люди в окупації продовжують демонструвати, як насправді відносяться до "асвабадітєлєй". Черговий "великий злочин" для росіян вчинила 19-річна дівчина у селі Миронівка (Приазовський район). Вона зламала флагшток на одній з адміністративних будівель та розірвала ворожий прапор", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

За даними Федорова, на дівчину донесли мешканці села. Зазначається, що нині проти неї окупанти вже відкрили кримінальну справу – їй загрожує до року тюрми.

"Чергове судилище проти українців лише за те, що зневажають ворога та символи країни-агресора", – написав Федоров.

Українці в окупації знищують російський прапор

Раніше жителі Миронівки спалили російський прапор на будинку культури.

А у травні цього року в Мелітополі 25-річна дівчина зірвала прапор Росії в одному з кафе, за це їй загрожує до року в'язниці.

Вас також можуть зацікавити новини: