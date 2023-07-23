У тимчасово окупованій Миронівці Запорізької області 19-річна дівчина зламала флагшток на одній із адмінбудівель і розірвала прапор рашистів.
Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, окупанти відкрили кримінальну справу, їй загрожує до року ув'язнення.
"Наші люди в окупації продовжують демонструвати, як насправді відносяться до "асвабадітєлєй". Черговий "великий злочин" для росіян вчинила 19-річна дівчина у селі Миронівка (Приазовський район). Вона зламала флагшток на одній з адміністративних будівель та розірвала ворожий прапор", – йдеться в повідомленні.
За даними Федорова, на дівчину донесли мешканці села. Зазначається, що нині проти неї окупанти вже відкрили кримінальну справу – їй загрожує до року тюрми.
"Чергове судилище проти українців лише за те, що зневажають ворога та символи країни-агресора", – написав Федоров.
Українці в окупації знищують російський прапор
Раніше жителі Миронівки спалили російський прапор на будинку культури.
А у травні цього року в Мелітополі 25-річна дівчина зірвала прапор Росії в одному з кафе, за це їй загрожує до року в'язниці.