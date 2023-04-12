Одне з відео, найімовірніше, знімалося влітку.

Журналісти CNN звернули увагу на шокуючі відео зі стратою українського військового і тілами з відрізаними кінцівками. Вони проаналізували кадри і вказали на кілька деталей.

Як відзначили репортери, перше відео розмістили в проросійській соціальній мережі 8 квітня. Воно нібито було знято "вагнерівцями" і демонструвало тіла українських солдатів з відрізаними кінцівками. У ролику розмовляли двоє рашистів, голоси яких навмисно спотворили для невпізнання.

Один заявив, що "бронеавтомобіль підірвався на міні", маючи на увазі українську машину. А другий вказав на тіла і заявив: "Вони вбили їх. Хтось підійшов до них. Вони підійшли до них і відрубали їм голови". Окупанти також відрізали руки українським військовим.

Відео дня

На другому відео демонструється страта живого воїна ЗСУ. Рашист відсік йому голову ножем. Журналісти відзначили, що відео могли зняти минулого літа, судячи з кількості рослинності на землі.

Відео зі звірствами окупантів: остання інформація

Увечері 11 квітня в російських Telegram-каналах і соцмережах почали поширювати два відео. На одному демонструвалася страта, а на другому — тіла з відрізаними кінцівками.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував звірства: "На все буде відповідь і відповідальність".

Міжнародна розвідувальна група InformNapalm припустила, що виконавці воєнних злочинів можуть бути мертві. І тому відео зважилися опублікувати.

Як заявив російський неонацист Олексій Мільчаков, такі ролики продовжать спливати. Він натякнув, що страти українських солдатів — це систематична практика серед рашистів.

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