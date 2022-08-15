В готовності до застосування високоточної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Збройні сили України відбили штурмові та наступальні дії ворога на 6 напрямках.

Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України щодо оперативної ситуації з російським вторгенням.

Так, на Харківському напрямку ворог спробував прорвати оборону наших військ на напрямку Козача Лопань – Уди. Українські воїни жорстко зустріли загарбників та відкинули назад.

На Слов’янському напрямку окупанти штурмовими діями намагалися покращити тактичне положення на напрямку Довгеньке - Мазанівка, успіху не мали, відійшли.

На Краматорському напрямку противник наступальними та штурмовими діями намагався просунутися у напрямках Івано-Дарʼївки, Виїмки і Веселого. Зазнав повної невдачі та хаотично відійшов на раніше зайняті позиції.

На Бахмутському напрямку противник намагався створити сприятливі умови для подальшого наступу на окремих ділянках. Здійснив спробу штурмових дій з району Вуглегірської ТЕС у напрямку населеного пункту Вершина. Зазнав втрат та відійшов.

На Авдіївському напрямку ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку Старомихайлівки і Невельського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник гатив по лінії зіткнення. Окупанти спробували наступати на напрямках Славне – Новомихайлівка, Солодке – Водяне, Солодке – Володимирівка, Єгорівка – Павлівка. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат та відкотилися назад.

По інших напрямках ворог не проводив штурмових дій.

Зазначається, що в Чорноморській та Азовській морських операційних зонах корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України тримають під вогневим контролем усі напрямки та логістичні артерії окупантів на тимчасово окупованій території Херсонської області. На тлі ударів ЗСУ по командних пунктах РФ, командування окупантів почало тікати на лівий берег Дніпра.

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