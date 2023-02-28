Тепер будуть випускати майже сотню систем за 12 місяців.

Американський завод Lockheed Martin, котрий виробляє системи HIMARS, готується збільшити виробництва цих установок. Як заявляє Reuters, такий крок буде зроблений після успіхів артилерійської установки на війні проти Росії.

Хороші результати HIMARS збільшили попит покупців з інших країн. На початку року показник Lockheed складав 48 систем на рік, але тоді продуктивність збільшили до 60 одиниць. Поточною ціллю є виробництва 96 штук на рік.

"Коли у вас є перевірена в бою система, яка є доступною і щодня з'являється в новинах, тоді це стимулює попит", - сказала віце-президент компанії з операцій ракетного бізнесу Дженніфер Макманус.

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Reuters відзначає, що популярність HIMARS зростала ще до застосування в Україні. Керівники Lockheed запевняють, що тих інвестицій, котрі були здійснені в завод за останній рік, достатньо для збільшення виробництва, адже потребується лише кілька оновлень.

Lockheed Martin наразі оновлює старішу версію цієї пускової установки.

Зокрема Польща узгодила контракт на купівлю 18 таких систем і снарядів до них на суму 10 мільярдів доларів.

HIMARS в Україні: що відомо

У квітні минулого року президент Володимир Зеленський заявив союзникам про необхідність передати системи залпового вогню HIMARS. На початку червня українські артилеристи почали навчання на цих установках, а під кінець місяця вони вже прибули до України.

24 червня був продемонстрований перший результат роботи цих систем проти російських цілей. У бік окупанта було випущено відразу кілька залпів.

Як повідомляв УНІАН 7 липня, на той період в розпорядженні армії України було дев’ять пускових установок HIMARS або їх аналогів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зобов’язалася перед Сполученими Штатами Америки не застосовувати HIMARS для ударів по Росії.

1 січня українські військові організували велику "бавовну" у Макіївці за допомогою цих пускових установок.

Тим часом Росія постійно запевняла про численне знищення HIMARS.

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