США перекидають повітряні танкери та літаки РЕБ на Близький Схід - що відбувається

Американські танкери та літаки РЕБ прямують до регіону Перської затоки на тлі зростання напруги навколо Ірану.

Протягом останніх 12 годин зафіксовано інтенсивні переміщення авіації Повітряних сил США над Атлантикою, що може свідчити про підготовку масштабної операції на Близькому Сході.

Йдеться про групу повітряних танкерів KC-46A Pegasus, які синхронно виконують трансатлантичний переліт зі східного узбережжя США. Про це повідомив військовий аналітик @OAlexanderDK у соціальній мережі X.

За відкритими даними авіамоніторингу, літаки здійснювали маневри, характерні для супроводу бойової авіації. За оцінками спостерігачів, танкери забезпечують переліт шести літаків радіоелектронної боротьби EA-18G Growler.

Після денної пересадки авіагрупа взяла курс на Іспанію, де очікується коротка зупинка або перегрупування. Наступним пунктом маршруту, ймовірно, стане Катар – ключовий хаб США для військових операцій у регіоні Перської затоки.

Літаки EA-18G Growler спеціалізуються на придушенні систем протиповітряної оборони та радіоелектронних засобів противника, що робить їх критично важливим елементом ударних і наступальних операцій.

Сукупність маршрутів, тип задіяної авіації та темпи перекидання можуть вказувати на наявність політичного рішення щодо активних дій проти Ірану, хоча жодних офіційних заяв з боку Вашингтона наразі не оприлюднено.

Напруга на Близькому Сході

Днями президент США Дональд Трамп раніше заявив, що до Ірану прямує ще одна група американських військових кораблів. Водночас він висловив сподівання в можливості дипломатичного розвʼязання питання.

На тлі цієї заяви ЗМІ повідомили, що Іран очікує на атаку США вже найближчим часом. Іранський лідер Алі Хаменеї переховується в підземному укритті через попередження з боку військових.

