США перекидають повітряні танкери та літаки РЕБ на Близький Схід - що відбувається

Протягом останніх 12 годин зафіксовано інтенсивні переміщення авіації Повітряних сил США над Атлантикою, що може свідчити про підготовку масштабної операції на Близькому Сході.
Йдеться про групу повітряних танкерів KC-46A Pegasus, які синхронно виконують трансатлантичний переліт зі східного узбережжя США. Про це повідомив військовий аналітик @OAlexanderDK у соціальній мережі X.
За відкритими даними авіамоніторингу, літаки здійснювали маневри, характерні для супроводу бойової авіації. За оцінками спостерігачів, танкери забезпечують переліт шести літаків радіоелектронної боротьби EA-18G Growler.
Після денної пересадки авіагрупа взяла курс на Іспанію, де очікується коротка зупинка або перегрупування. Наступним пунктом маршруту, ймовірно, стане Катар – ключовий хаб США для військових операцій у регіоні Перської затоки.
Літаки EA-18G Growler спеціалізуються на придушенні систем протиповітряної оборони та радіоелектронних засобів противника, що робить їх критично важливим елементом ударних і наступальних операцій.
Сукупність маршрутів, тип задіяної авіації та темпи перекидання можуть вказувати на наявність політичного рішення щодо активних дій проти Ірану, хоча жодних офіційних заяв з боку Вашингтона наразі не оприлюднено.
Напруга на Близькому Сході
Днями президент США Дональд Трамп раніше заявив, що до Ірану прямує ще одна група американських військових кораблів. Водночас він висловив сподівання в можливості дипломатичного розвʼязання питання.
На тлі цієї заяви ЗМІ повідомили, що Іран очікує на атаку США вже найближчим часом. Іранський лідер Алі Хаменеї переховується в підземному укритті через попередження з боку військових.