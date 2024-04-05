Безпілотник здатен перебувати у повітрі до 120 хвилин з можливістю транслювати відео в режимі реального часу.

Українські захисники показали як розгортається та запускається вітчизняний безпілотний апарат-розвідник "Валькірія".

Зокрема, особливості роботи з українським безпілотником продемонстрували морські піхотинці 501 окремого батальйону морської піхоти підрозділу "Грифон".

"Увага! Працює "Валькірія", а це означає, що російському окупантові від нас не сховатися. Дана пташка вже зарекомендувала собі на фронті як простий та надійний розвідувальний безпілотний апарат", - йдеться у повідомлені.

Як зазначається, серед найбільших переваг безпілотного комплексу — його малопомітність для радарів, дальність польоту та швидкість розгортання, яка разом із передпольотною підготовкою може становити лише 5 хвилин.

Морпіхи оприлюднили відео, на якому зафіксовано, як вони за лічені хвилини встановлюють відповідне обладнання та запускають "пташку", яка ззовні виглядає абсолютно безвинно.

"Валькірія" на фронті" - останні новини

Влітку 2023 року підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України отримав безпілотний авіакомплекс "Валькірія", яка здатна літати на відстань до 40 кілометрів. Вартість придбаного та наданого військовим розвідникам обладнання склала 2789200 гривень. Тоді йшлося, що всього українські розвідники отримали: один БпАК "Валькірія" з трьох безпілотників і наземної станції управління з ноутбуком і монітором для обробки інформації, комплект щогл і антен, карти пам'яті й ремкомплект; п'ять додаткових бортів БПЛА "Валькірія"; п'ять потужних ноутбуків для обробки відео і фото.

Дрон застосовується для розвідки та корекції артилерійського вогню в цілодобовому режимі. У повітрі "Валькірія" здатна перебувати до 120 хвилин з можливістю транслювати відео в режимі реального часу.

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