Пентагон уклав контракт із компанією XTEND Reality Inc на поставку "багатовимірного рою дронів", що охоплює кілька типів дронів, якими керують пілоти зі штучним інтелектом, що працюють під контролем одного оператора-людини. Як пише оглядач Forbes Девід Гемблінг, ця технологія враховує досвід використання дронів у бойових операціях у Газі, а також уроки війни в Україні.

Пілоти з ШІ

Генеральний директор та співзасновник Xtend Авів Шапіра каже, що в Ізраїлі у них було мало можливостей навчити солдатів використанню нових дронів, особливо у військах, які складаються переважно з резервістів. Ця проблема була вирішена за допомогою дронів, які, по суті, літають самостійно, за допомогою так званого пілота ШІ. Він керує дроном автономно, плануючи траєкторію польоту і обходячи перешкоди. При цьому оператор не потребує навичок пілотування. Будь-яка людина може використовувати цю систему протягом п'ятнадцяти хвилин і вражати цілі, без необхідності проходити багатотижневе навчання. Ідея полягає в тому, що це перетворює кожного оператора на аса FPV.

ШІ-пілот також вирішує проблему затримки зв'язку між дроном і оператором, тому дрони можуть літати через супутник та інші засоби зв'язку на великі відстані.

Дистанційне керування

Оскільки солдати не могли легко носити з собою всі дрони, батареї, боєприпаси для дронів та інше необхідне обладнання, розробники вирішили цю проблему за допомогою дистанційного керування, пише Гемблінг:

"Замість того, щоб солдати несли і запускали дрони з передових позицій, як ми бачимо в Україні, дрони управляються дистанційно з "гнізд". Гніздо може бути мобільною одиницею, яку перевозять на бронетранспортері або безпілотному наземному транспортному засобі, роботом-катером, гелікоптером або іншим літальним апаратом, включно з дронам. Гнізда також можуть бути статичними, заздалегідь встановленими одиницями з автоматизованими системами для заміни батарей і прикріплення боєприпасів до дронів".

З такою конфігурацією, за словами Шапіри, "відстань не є проблемою", що є великою перевагою для команд спеціальних сил, які керуватимуть новими дронами.

Спільна дія на місії

У типовій місії оператор використовує команду дронів для дослідження будівлі, зайнятої терористами. Оператор спостерігає за будівлею з відстані за допомогою камери на дроні Honey Badger, великому багатоцільовому дроні, який також може виступати як носій, тоді як інші дрони залишаються в режимі очікування або чекають наказу про запуск.

Програмне забезпечення автоматично ідентифікує об'єкти, що становлять інтерес, включно з транспортними засобами, людьми, дверима і вікнами в будівлях. Оператор визначає відповідну точку входу, наприклад вікно на верхньому поверсі, і натискає на неї. Ударний дрон Scorpio з вибухівкою автоматично прямує до вікна і створює прохід.

Невеликий дрон Xtender, оптимізований для польотів у приміщеннях, проникає через пролом, і оператор перемикається на точку огляду Xtender, керуючи ним, поки він пролітає будівлею в пошуках терористів. Такий політ є складним завданням для пілота-людини, але штучний інтелект, що керує дроном, може легко маневрувати в приміщеннях, не стикаючись із перешкодами. Інші дрони, що спостерігають за виходами, попереджають оператора про будь-яку активність, дозволяючи йому зосередитися на основному завданні.

Якщо Xtender виявляє ціль, оператор може викликати додаткові дрони для розслідування або нанесення удару, залежно від ситуації:

"Використання кількох різних типів дронів, здатних виконувати низку різних завдань, робить групу "багатовимірною". У місію також можуть бути задіяні наземні роботи та інші типи літальних дронів".

Дрони, які неможливо заглушити

Один із важливих моментів у новій розробці - подвійний зв'язок, який може працювати як по радіо, так і по оптоволоконному кабелю.

"Під час запуску оператор може вирішити, чи підключати оптоволокно, чи ні", - каже Шапіра.

Іншим елементом обладнання є електронний пристрій безпеки та озброєння (ESAD), який забезпечує високий рівень безпеки боєприпасів, що перевозяться.

"В Україні багато операторів гинуть унаслідок нещасних випадків із саморобними боєприпасами. Aviva стверджує, що сертифікація ESAD з високовольтного обладнання, яка зайняла два роки в США, робить їхню систему унікальною. Дрони можуть нести різні змінні боєприпаси, зокрема протипіхотні, протитанкові, вибухові заряди, світлошумові "відволікаючі пристрої", несмертельні набої та інертні навчальні бойові частини", - пише Forbes.

"Стіна дронів" в Україні

Як писало Business Insider із посиланням на слова засновника Atreyd - компанії-виробника "стіни дронів", в Україні незабаром розгорнуть першу у своєму роді таку систему. Вона буде призначена для оборони від російський атак.

Зазначається, що Atreyd уже відправила "стіну дронів" в Україну. Очікується, що вона буде розгорнута протягом кількох тижнів.

