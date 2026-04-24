Ракета Ruta матиме розкладні крила: розробник показав нові кадри випробувань

Успішно пройшли випробування нової версії крилатої ракети, яку використовують Збройні Сили.

Льотні випробування нової модифікації крилатої ракети Ruta Block 2 пройшли успішно, повідомили у нідерландській оборонній компанії Destinus. Наголошується, що була підтверджена робота важливих технологій - лінійної конфігурації прискорювача, складаних крил та рульові поверхні.

Аналітики військового порталу Defence Express зазначили, що на представлених кадрах з випробувань Ruta Block 2 продемонстрований запуск з наземної пускової, а також розкриття крил у польоті.

Вони відзначили, що крім складаних крил і рульових поверхонь, Ruta Block 2 отримала й інші важливі оновлення, які "роблять навіть не новою версією, а загалом новою крилатою ракетою".

Йдеться про зростання бойової частини до понад 250 кг (тоді як у Ruta Block 1 злітна маса загалом становила лише 300 кг). Також для Block 2 задеклароване багаторежимне наведення з інтеграцією ШІ, новий корпус з технологією малопомітності тощо. Дальність Ruta Block 2, яка підтверджується презентаційними матеріалами компанії, становить аж 700 км, хоча раніше заявлялося про значно менший показник у 450 км.

Зазначається, що нова модифікація ракети спирається на оперативну надійність, яка була закладена у першому варіанті ракети. Як додали аналітики, Ruta Block 1 перевірена реальним боєм і є на озброєнні Сил оборони України. Водночас Block 2 забезпечує "ширшу сумісність з пусковими установками і має ще більшу масштабованість розгортання, оскільки може транспортуватися та запускатися із герметичних контейнерних модулів".

Технічний директор компанії Тім Мозер відзначив компактну архітектуру Ruta Block 2. Він зауважив, що вона "покращує транспортування, зберігання, щільність компонування та гнучкість інтеграції на мобільних наземних, стаціонарних і морських платформах".

Мозер також розповів, що ключові підсистеми крилатої ракети Ruta були розроблені та виготовлені власними силами, завдяки чому їм вдалося масштабувати виробництво відповідно до попиту, який зростає. При цьому Ruta Block 1 вже "досягла стадії виробництва у серійних масштабах". Однак у компанії не розкрили темпи виробництва.

Аналітики також нагадали, що у середині січня демонструвалася нова версія Ruta Block 2. "Можна обережно говорити про те, що компанія доволі швидко просувається зі створення модифікації Block 2, що своєю чергою наближає її до постачання Україні, хоча офіційно про це поки не повідомлялося", - додали автори.

Ракета Ruta - що про неї відомо

Нагадаємо, що раніше виробник повідомляв, що ключовою зміною нової версії ракети став перехід до контейнерного способу запуску. Саме це зумовило використання складної конфігурації крила та вбудованого твердопаливного стартового прискорювача лінійного типу.

Також ця версія матиме потужнішу бойову частину та збільшену дальність польоту. За словами експертів, новий варіант вже точно не можна назвати "ракетою-дроном", як попередню версію. Розробники описують Ruta Block 2 як автономну крилату ракету, яка призначена для ураження стаціонарних високовартісних цілей.

Окрім цього розробники планують інтегрувати до ракети бойовий ШІ Hivemind. Його розроблятиме американська компанія Shield AI. Очікується, що ракети будуть у повітрі обмінюватись інформацією та адаптуватися до нових умов, координуючі свої дії.

