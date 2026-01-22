США вперше вивели в море модернізований стелс-корабель: він може нести аналог '‎Циркона'‎

Для USS Zumwalt (DDG-1000) це перший вихід у море за останні роки.

Сполучені Штати вперше вивели в море модернізований есмінець Zumwalt, який тепер зможе нести нові гіперзвукові ракети. Про це повідомляє Defense Express.

Для USS Zumwalt (DDG-1000) це стало першим виходом у море з 2023 року, коли корабель поставили на модернізацію для оновлення його зброї.

В рамках модернізації він повинен був отримати гіперзвукові ракети Conventional Prompt Strike (CPS), які являють собою морську версію доволі відомого наземного комплексу Dark Eagle.

Щоб встановити нові ракетні установки з корабля демонтували його 155-мм артилерійські системи, які знаходилися у носовій частині. Судячи з фото, окрім шахт на їхньому місці американці встановили додаткову конструкцію.

Навіщо вона потрібна – достовірно невідомо. На думку фахівців, там може бути зенітна артилерійська установка або лазерний комплекс великої потужності, хоча багато експертів песимістично ставляться до такої ідеї.

Відомо, що тепер Zumwalt має 12 шахт під гіперзвукові ракети. Передбачається, що нова ракета має дальність близько 3700 км, що дозволяє кораблю атакувати цілі з безпечної відстані.

Таким чином, американці отримали умовний аналог російської гіперзвукової ракети "‎Циркон"‎, але зі значно більшою дальністю (дальність "‎Циркона" оцінюють у 400–1000 км).

Також Zumwalt має 20 вертикальних пускових установок Mk 57 (загалом на 80 шахт). З них можна запускати більш звичні крилаті ракети Tomahawk та зенітні ракети. Повернути корабель у стрій можуть приблизно у 2027-2028 роках.

Відомо також, що згодом американці хочуть модернізувати інших представників типу Zumwalt – кораблі USS Michael Monsoor (DDG-1001) та USS Lyndon B. Johnson (DDG-1002).

Американський флот – останні новини

Нещодавно під час симпозіуму ВМС США в Арлінгтоні було представлено офіційні моделі перспективних американських кораблів – так званого ракетного лінкора BBG(X) і фрегата FF(X).

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що США побудують військові кораблі "абсолютно нового класу" в рамках створення "Золотого флоту".

Тоді ж стало відомо, що йдеться про "лінійні кораблі" з великою кількістю ракетної зброї. Очікується, що з часом побудують від 10 до 25 таких кораблів.

