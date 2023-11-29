Зокрема, ці винищувачі зміцнять здатність України завдавати втрат російським окупантам, але треба розуміти, що не існує єдиної системи, яка фундаментально здатна змінити хід війни.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг повідомив як багатоцільові винищувачі F-16 змінять ситуацію на полі бою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар Єнс Столтенберг сказав на пресконференції після засідання Ради України-НАТО на рівні глав МЗС за участі українського очільника зовнішньополітичного відомства Дмитра Кулеби. Водночас він вітає рішення Данії, Нідерландів і Норвегії передати Україні винищувачі F-16 і що вже розпочалися навчання українських пілотів.

Генсек нагадав, що кілька тижнів тому у Румунії було започатковано центр з навчання українських пілотів, а в США запевнили, що союзникам дозволено доставити літаки в Україну.

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"Я не можу вам назвати точну дату, але я сподіваюсь, що передача зможе розпочатися якомога скоріше", - сказав Столтенберг.

Він підкреслив, що літаки вже готові, але треба підготувати пілотів.

"Важливо, що звичайно, F-16 змінять ситуацію. Вони зміцнять здатність України завдавати втрат російським силам вторгнення. Також F-16 допоможуть ще більше зміцнити повітряну оборону України", - пояснив генсек.

На його думку, одночасно треба усвідомлювати, що не існує "срібної кулі" (магічного засобу) або єдиної системи, яка само по собі фундаментально змінює ситуацію на полі бою.

"Це питання багатьох різних спроможностей, які одночасно співпрацюють разом, аби відтіснити росіян назад. Ми повинні бути готовими до тривалої і наполегливої боротьби. Я вітаю постачання сучасних бойових танків, Himars, крилатих ракет і передових систем протиповітряної оборони, і також постачання F-16, але не існує "срібної кулі" чи єдиної системи, яка би фундаментально змінила ситуацію на полі бою", - сказав Столтенберг.

Окремо він відзначив, що минулого тижня 20 країн-членів НАТО погодилися сформувати коаліцію з протиповітряної оборони для України.

"Це дозволить допомогти захистити Збройні сили України і міста, а також зберегти життя українців. Зараз ми перетворюємо комплексний пакет допомоги НАТО на багаторічну програму допомоги, допомагаємо Україні здійснити перехід з радянської ери на озброєння і стандарти НАТО та щоби зробити українські сили повністю сумісними з нашими", - додав Столтенберг.

Винищувачі F-16 для України

Як повідомляв УНІАН, речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат відзначав, що ключем до успіху під час деокупації українських територій є перевага в повітрі. Ігнат підкреслив, що Україна не зможе проводити успішні наземні операції з деокупації без переваги в повітрі.

На його думку, українська армія потребує близько 150 винищувачів F-16, але ще необхідно отримати навчально-бойові літаки та спеціальну техніку до них. За його словами, наші авіатори вже літають на F-16 з інструкторами і очікують н самостійні польоти.

Нещодавно у Пентагоні оголосили, що США вже розпочали навчання українських пілотів на західних винищувачах. "Коаліцію спроможностей" з розвитку українських Повітряних сил України погодився очолити глава Пентагону Лойд Остін.

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