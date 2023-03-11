Відбулося засідання Контактної групи з оборони України на рівні національних директорів з озброєння держав-партнерів.

Національні директори з озброєння України і країн-союзників обговорили потребу Збройних сил України у далекобійних системах.

Як повідомляє Міністерство оборони, відбулося засідання Контактної групи з оборони України на рівні національних директорів з озброєння держав-партнерів у форматі відеотелеконференції. Україну представив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов. Учасники заходу визначили пріоритетні потреби у галузі оборони України.

"Учасники заходу обговорили пріоритетні потреби України у галузі оборони. Середини них - дальнобійні системи, засоби інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони тощо. Представники держав-партнерів обмінялися думками та ідеями щодо підвищення ефективності захисту України в умовах російської агресії", - йдеться в повідомленні.

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При цьому, Гаврилов висловив глибоку вдячність за співпрацю та відкритість під час опрацювання спільних рішень щодо пріоритетів у сфері оборони нашої держави, що зазнала неспровокованого та невиправданого нападу з боку Росії.

Далекобійна зброя для України

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сказав, що обговорення стосовно надання Україні ракет великого радіуса дії ще тривають. Він також зазначив, що Британія надала Україні тисячі зенітних ракет і системи протиповітряної оборони для збиття ворожих цілей у повітрі.

Згодом Зеленський під час візиту до Брюсселя повідомив, що вдалося наблизитись "до рішення щодо далекобійної зброї". Він додав, що є деякі позитивні питання і домовленості, які залишились "за лаштунками".

18 лютого Сунак заявив, що Британія стане першою країною, яка надасть Україні далекобійну зброю. Окремо прем'єр Великої Британії виступив за розроблення гарантій безпеки для України.

Тим часом, міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що передача далекобійних ракет - це питання технічного рішення, а не політичного; а заступник міністра Ганна Маляр повідомила, що рішення про надання Україні далекобійної зброї ухвалене.

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