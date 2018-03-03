"Золоту малину" за найгіршу картину отримав "Емоджі фільм"

Крім визнання в якості «Найгіршої картини» «Емоджі фільм» також отримав антипремію за найгірший сценарій.

Премію «Золота малина» в номінації «Найгірший фільм» 2017 року отримала анімаційна картина Тоні Леондиса «Емоджі фільм». Про це сообщаетсяна сайті антипремії.

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Серед номінантів на головний приз «Золотої малини» були також «Трансформери: останній лицар», «На п'ятдесят відтінків темніше», «Мумія» і «Рятувальники Малібу».

Крім визнання в якості «Найгіршої картини» «Емоджі фільм» також отримав антипремію за найгірший сценарій, найгіршу режисуру і найгірший акторський дует. Найгіршим актором з «абсурдно посередньою грою» журі назвали Тома Круза за роль у фільмі «Мумія». Найгіршою акторкою у головній ролі стала Тайлер Перрі, яка зіграла в картині «Хеллоуїн Медеї 2».

Переможцем в категорії «Найгірший актор другого плану» став Мел Гібсон за роль в «Здрастуй тату, Новий рік! 2», найгіршою актрисою в тій же номінації - Кім Бейсінгер з фільму «На п'ятдесят відтінків темніше». Останню картину також назвали найгіршим в категорії «Ремейк, пародія або сіквел».