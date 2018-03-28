Студентка з Лондона продала свою цноту за 1,2 мільйонів євро голлівудській зірці

Жасмін називає честю таку високу ціну за ніч, яку покупець проведе з нею в готелі.

Мешканка Лондона, 26-річна студентка Жасмін, яка виставила на інтернет-торги свою цноту за супервисокою ціною, отримала пропозицію в розмірі $1,2 млн (39 млн грн) від голлівудського актора, ім'я якого зберігається в таємниці.

Пізніше стало відомо, що покупець проживає в Лос-Анджелесі, в гонці за цнотою йому вдалося обійти бізнесмена з Мюнхена, а також футболіста "Манчестер Юнайтед", який також проживає в Лондоні, повідомляє Daily Mail.

При цьому Жасмін розповіла журналістам, що побувала на обіді з усіма трьома претендентами. На питання, чи знають рідні про угоду студентки, дівчина запевнила, що батьки повністю підтримують її ідею.

"Мені 26 років, і батьки знають, що я достатньо доросла, щоб вирішити, що робити зі своїм тілом. Оскільки я вже зустрічалася з актором, і я завжди була його великим шанувальником, то більше нервую як його фанат, а не через те, що втрачу свою цноту", - пояснила Жасмін.

Жасмін називає честю таку високу ціну за ніч, яку покупець проведе з нею в готелі.

Схожою угодою прославилася 18-річна модель з Італії, яка виставила на продаж в мережі власну цноту заради навчання в престижному університеті Англії. Всього за кілька днів ставки покупців перевищили мільйон фунтів стерлінгів.