Посол РФ у Великій Британії попросив про зустріч з главою МЗС країни Джонсоном

Дипломат має намір обговорити ситуацію із отруєнням родини Скрипалів.

Посол Російської Федерації у Великій Британії Олександр Яковенко попросив про зустріч з міністром закордонних справ цієї країни Борисом Джонсоном.

Про це йдеться на сайті посольства РФ у Великій Британії.

"На жаль, ми не можемо дати задовільну оцінку поточному рівню співробітництва посольства з Форін Офісом. Наразі давно назріла зустріч посла Яковенка з міністром закордонних справ Великої Британії Джонсоном для обговорення всього комплексу двосторонніх відносин, а також інциденту в Солсбері. У зв'язку з цим Яковенко направив Джонсону особисту ноту", - заявив речник посольства.

Також у посольстві РФ заявили, що "сподіваються на конструктивну відповідь британської сторони і організацію зустрічі найближчим часом".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Сергій Скрипаль прийшов до тями і заговорив

Як повідомляв УНІАН, колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними 4 березня в британському Солсбері.

Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР. 66-річний Скрипаль і його 33-річна донька перебувають у лікарні.

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У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського. Підставою для звинувачення стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Зараз низка країн, включаючи Україну, вирішили видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням Скрипаля та його доньки.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь вислала 23 британських дипломатів.

У США прийняли рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ у Сіетлі.

Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

Крім того, Франція, Німеччина, Польща, Канада видворили по 4 російських дипломати, Литва, Чехія, Молдова - по 3, Нідерланди, Данія, Албанія, Італія, Іспанія, Австралія - по 2, Румунія, Естонія, Латвія, Хорватія, Швеція, Македонія, Норвегія, Угорщина, Фінляндія, Бельгія та Ірландія - по 1.

У відповідь в РФ вжили аналогічних заходів і вислали таку ж кількість дипломатів з цих країн.