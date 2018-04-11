Принц Гаррі і Меган Маркл не запросили екс-президента США Обаму на весілля (відео)

Майбутнім молодятам принцу Гаррі і Меган Маркл порадили не запрошувати політиків на своє весілля.

Попри давню дружбу знаменитостей екс-президент США не поїде у травні до Лондона, аби відсвяткувати подію.

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У Кенсінгтонському палаці оголосили - через те, що церемонія одруження пари буде приватною, їм не радять запрошувати туди політичних лідерів, йдеться в сюжеті ТСН.

Саме з цієї причини у довгому списку гостей немає і прем'єр-міністра Британії Терези Мей.

Загалом молодята вже запросили на своє весілля 600 гостей.