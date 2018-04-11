Принц Гаррі і Меган Маркл не запросили екс-президента США Обаму на весілля (відео)
11:33, 11 квітня 2018Світ
882
Майбутнім молодятам принцу Гаррі і Меган Маркл порадили не запрошувати політиків на своє весілля.
Барак Обама / REUTERS
Попри давню дружбу знаменитостей екс-президент США не поїде у травні до Лондона, аби відсвяткувати подію.
Читайте такожПринц Гаррі і Меган Маркл відмовилися від весільних подарунків
У Кенсінгтонському палаці оголосили - через те, що церемонія одруження пари буде приватною, їм не радять запрошувати туди політичних лідерів, йдеться в сюжеті ТСН.
Саме з цієї причини у довгому списку гостей немає і прем'єр-міністра Британії Терези Мей.
Загалом молодята вже запросили на своє весілля 600 гостей.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter