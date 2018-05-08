Президент США заявив, що Іран підтримує пособників терористів та бойовиків з «Хезболли», ХАМАСу, «Талібану» та «Аль-Каїди».

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав Іран головною країною-спонсором терору у світі.

Про це президент США заявив під час виступу щодо виходу США з Іранської ядерної угоди, що транслювався на сайті Білого дому.

Він заявив, що хоче повідомити світовій спільноту останню інформацію про зусилля США з метою запобігання отримання Іраном ядерної зброї.

«Іранський режим є провідною країною-спонсором терору. Він експортує небезпечні ракети, розпалює конфлікти на усьому Середньому Сході та підтримує поплічників терористів та бойовиків з таких угрупувань як «Хезболла», ХАМАС, «Талібан» та «Аль-Каїд»», - наголосив Трамп.

Він заявив, що впродовж багатьох років Іран та його пособники "бомбили американські посольства та військові об'єкти, вбивали сотні американських військових та викрадали, ув'язнювали і піддавали тортурам американських громадян".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 травня, Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном.

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Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що США ще пошкодують про рішення вийти з ядерної угоди, і що Іран рішуче протистоятиме тиску США з метою обмежити вплив Тегерана в регіоні.

Трамп з часів виборчої кампанії 2016 року різко критикує ядерну угоду між Іраном і шістьма провідними державами світу. Він звинувачує Іран у порушенні «духу» цієї угоди, бо Іран підтримує воєнізовані угруповання на Середньому Сході і продовжує реалізувати програму з розробки балістичних ракет.

Угода, підписана 2015 року за часів президентства у США Барака Обами, передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб запобігти створенню ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, запроваджені проти Ірану через його ядерну програму. Угода не забороняє Ірану створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди (її підписали з Іраном, крім США, також Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія), свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжує «виняток» із їхньої дії.