Принц Гаррі і Меган Маркл чекають на двійню - ЗМІ
11:17, 22 червня 2018Світ
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Про радісну подію Гаррі і Меган дізналися відразу після медового місяця і поділилися новиною з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом.
REUTERS
Принц Гаррі і Меган Маркл готуються до поповнення в сімействі. Як пишуть західні ЗМІ, Меган Маркл вагітна близнюками.
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Про радісну подію Гаррі і Меган дізналися відразу після медового місяця і поділилися новиною з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом, передає Viva.
"Меган і Гаррі настільки щасливі! Вони не очікували, що це станеться так швидко. Ще більшим сюрпризом стало те, що двоє дітей – хлопчик і дівчинка", - говорить джерело, додаючи, що Маркл вже готова стати мамою і регулярно консультується з Кейт Міддлтон.
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