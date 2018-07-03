Atlantic Council: Чи може Трамп дійсно віддати Крим Путіну?

Який сенс американському президенту давати Москві обіцянки, які Конгрес і Європа не дозволять йому виконати.

29 червня президент США Дональд Трамп сказав журналістам, що він не відкидає повністю можливість визнання незаконної анексії українського Криму військами Росії. Цей його коментар прозвучав на тлі підготовки зустрічі з Володимиром Путіним у Хельсінкі, яка відбудеться 16 липня. І багато хто занепокоєний тим, що український півострів може стати розмінною монетою.

Політика США щодо Криму була послідовною з 2014 року. На річницю російської окупації Держдепартамент ще раз повторив американську позицію: «Крим – це частина України і наші санкції, пов’язані з ним, будуть в силі, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні».

Аналітичний центр Atlantic Council опитав експертів, чи справді президент США Дональд Трамп може віддати Кремлю український Крим на зустрічі у Хельсінкі. Чи це реальна можливість, який вигляд може мати подібна угода і що це буде означати для Європи і США?

Старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд вважає, що американський президент ігнорує національні інтереси своєї ж країни і поводиться вороже до демократичних союзників Америки. Він маскує свою послідовну антизахідну політику за приголомшливим невіглаством. Трамп лише натякнув на те, що він може віддати Путіну, але при цьому нічого не сказав про те, що він хоче отримати від російського президента. Конгрес США наполягає на своєму праві визначати, чи будуть скасовані будь-які санкції проти Росії. Але Трамп може ускладнити завдання збереження тиску на Москву. Американський президент може повторити свої заяви про Крим і сказати ще, що півострів буцімто Росія, тому що там живуть росіяни, лишаючи не визначеним те, які наслідки будуть мати ці його слова. Він може пообіцяти скоротити американську підтримку для України і підірвати НАТО. Його зустріч з Путіним у Хельсінкі може перетворитися на «Ялту-2» з нищівними наслідками.

Читайте такожКрим став небезпечною пасткою для Трампа – Rzeczpospolita

Колишній помічник міністра оборони США Майкл Карпентер переконаний, що президент Дональд Трамп підриває основоположні принципи міжнародного порядку, коли натякає на те, що може за спиною України вести переговори про статус Криму. Власне, так він підриває міжнародний принцип територіальної цілісності і суверенітету країн. Такі заяви, на думку Карпентера, безвідповідальні і небезпечні. Це не «політична гра» і не «стратегічно небезпечна» політика. Час припинити прикрашати реальність і назвати речі своїми іменами: Трамп здає західні цінності на догоду Путіну.

Політолог і науковий співробітник Atlantic Council Аріель Коен наголошує, що Трамп не може віддати Крим, тому що півострів йому не належить. Він український. Втім, нинішня адміністрація може скористатися так званим Балтійським сценарієм. США не визнавали радянську окупацію Литви, Латвії і Естонії, але і нічого не робили для того, щоб їх визволити. Те ж може зробити Вашингтон у обмін на повне виведення російських військ з Донбасу, відновлення територіальної цілісності України. За це Москва отримає також ослаблення санкцій. Наскільки ефективно адміністрація Трампа зможе переконати Конгрес зменшити тиск на Москву лишається під питанням. В цілому ж це стане перемогою для Путіна, оскільки він виставить себе лідером, який розширив територію Росії. Адміністрація також може вимагати від Кремля більше не використовувати військову силу для зміни кордонів на пострадянському просторі. Але чи погодиться на це Москва, теж лишається відкритим питанням.

Читайте такожПутін за спиною України і Європи може вмовити Трампа пом’якшити санкції – Die Welt

Колишній політичний радник Комісії з безпеки і співпраці у Європі Орест Дейчаківський вважає, що якщо Трамп зробить хоч якийсь крок на зустріч визнанню Криму російською територією, він кине виклик не просто міжнародному порядку і американській політиці, а й навіть власній партії у Конгресі. Було б дуже іронічно, якби будь-які домовленості з Москвою про статус Криму були зроблені саме в Хельсінкі, де в 1975 році був підписаний Хельсінкський заключний акт. Коли Росія як країна-підписант цього документу вторглася в Україну, вона порушила всі основоположні принципи ОБСЄ, які визначає Хельсінкський акт, зокрема територіальну цілісність, суверенну рівність і тримання від застосування грубої сили на континенті.

Будь-яка домовленість про Крим без участі України не прийнятна. А українці навряд чи погодяться обмінювати Донбас на півострів. Реакція США і Європи на такий крок Трампа була б надзвичайно негативною. Трамп пішов би проти своєї ж команди національної безпеки, проти Держдепартаменту і Конгресу. А не варто забувати, що саме республіканці в Конгресі ухвалили закон про санкції проти Росії, щоб Трамп не зміг їх скасувати сам. Тому не варто чекати, що Трамп буде укладати якісь очевидно неможливі угоди щодо Криму.

Колишня заступниця міністра оборони США Евелін Фаркас теж наголошує, що жоден американський президент включно з Дональдом Трампом не має права віддавати комусь території інших країн, навіть якщо ці території незаконно окуповані. Вона наголошує, що міжнародний закон і Рада безпеки ООН чітко вказують на те, що Крим – це Україна. Звісно, якщо американський президент зробить чергові заяви, вказуючи на свою симпатію до Росії, це стане тривожним сигналом не лише для України, а й для всіх демократичних і суверенних країн у світі.