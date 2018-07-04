Друг принца Чарльза образив батька Меган Маркл, а її весільну сукню назвав "шматком бетону"

Дизайнер інтер'єрів Нікі Хаслам жорстко розкритикував дружину принца Гаррі та її сім'ю.

Знаменитий дизайнер інтер'єрів і друг принца Чарльза Нікі Хаслам, досить грубо відгукнувся про рідних дружини принца Гаррі Меган і розкритикував її весільну сукню.

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У недавньому інтерв'ю Нікі зауважив, що родичі Меган занадто прості для монаршої родини, а її батька Томаса взагалі назвав "величезним шматком", передає ТСН з посиланням на The Sun.

"Родичі Меган дуже прості. І було б жахливо, якби на весіллі з'явився цей величезний шматок. Члени королівської родини поняття не мають, як з ним боротися. Єдина порядна людина в сім'ї Меган - її мама Дорія", - заявив Хаслам.

Також крім Томаса Маркла дизайнер згадав і інших членів сім'ї герцогині Сасекської, які періодично роблять скандальні заяви.

Хаслам, який колись дружив з принцесою Діаною, на цьому не зупинився.

Дизайнер розкритикував весільну сукню Меган від модного будинку Givenchy. "Мені не дуже сподобалася її сукня. Крім усього іншого, вона погано на ній сиділа. Її потрібно було пошити з більш тонкого матеріалу. Вона виглядала, як шматок бетону", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, батько Меган дав скандальне інтерв'ю британському телеканалу, за яке, за версією ЗМІ йому заплатили $10 тис. Королева Єлизавета II, в свою чергу, вирішила покарати Томаса Маркла за такий неузгоджений з Букінгемським палацом вчинок.