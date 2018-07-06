"Найдешевші люди в світі": Стефано Габбана образив сімейство Кардашьян

Cхоже, що втрата клієнтів не тільки не образумила дизайнера, але, навпаки, розохотила.

Нещодавно модному будинку Dolce & Gabbana оголосили бойкот після того, як Стефано Габбана образив Селену Гомес.

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Однак, схоже, що втрата клієнтів не тільки не заспокоїла дизайнера, але, навпаки, розохотила.

Так, під одним їх постів в Instagram користувачі мережі помітили образливий коментар Стефано на адресу сімейства Кардашьян, передає Cosmo.

«Найдешевші люди в світі», – написав дизайнер.