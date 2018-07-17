Washington Post: Америка дуже дурна країна, бо так каже Трамп

Американський президент надто часто називає дурнями союзників і чиновників своєї країни.

Друзі-американці, ми дуже дурна нація. Про це відомо, тому що президент Дональд Трамп постійно каже, що Америка – «дурна країна». Це твердження він повторив щонайменше дев’ять разів з дня запуску своєї передвиборчої кампанії. А сам він, як всі тепер знають після саміту НАТО, який пройшов минулого тижня, «дуже стійкий геній».

Про це на сторінках Washington Post пише оглядач Дана Мілбенк. Він додає, що надзвичайно розумний президент США стверджує, що його країною керували «дурні люди», а американські закони теж «дурні і корумповані». Американців обманювали в торгівлі. Вони були дурними у відносинах з Іраком, Іраном, Китаєм, Мексикою, Канадою, Європою і мусульманським світом. У Америки «найдурніші» імміграційні закони. Серед багатьох дурних речей в США Трамп називав членів Білого дому, ФБР, Національну футбольну лігу, демократів і журналістів.

«Ми такі дурні!» - сказав Трамп групі донорів нещодавно. Вони сміялися.

«Ви почуваєтеся по-дурному, правда ж?» - запитав він своїх прихильників.

А найбільш «імбецильно» Вашингтон поводиться у відносинах з Росією.

«Наші відносини з Росією ніколи не були гіршими завдяки багатьом рокам нерозумності і дурості», - написав Трамп на Twitter перед зустріччю з Володимиром Путіним у Хельсінкі.

Читайте такожНа зустрічі з Путіним Трамп відмовився від більшості підготовлених в Білому домі заяв – ЗМІ

Міністерство закордонних справ Росії поширило це звинувачення Трампа проти власної ж країни, додавши: «Ми погоджуємось». Під час прес-конференції після переговорів сам-на-сам з Путіним Трамп знову підняв прапор американського слабоумства.

«США були дурними», - сказав він.

Але наскільки? Автор іронізує, що Вашингтон «безмозко» критикував Росію, коли вона вторглася в Грузію і Україну. Він «ідеотично» протестував, коли Росія труїла людей Великій Британії. Як «тупак», він карав росіян за вбивства правозахисників. Мов «баран», Вашингтон скаржився, коли Росія збила пасажирський MH17 над Україною.

«А потім, виставляючи себе темними і недоумкуватими, ми звинуватили Росію у втручанні у наші власні вибори. Стоячи поруч з Путіним в понеділок, Трамп дав світу зрозуміти, наскільки придуркуваті люди, які висувають такі судження, включно з кретинами з ЦРУ і йолопи з Комітету Сенату з питань розвідки», - пише оглядач, нагадуючи, як американський президент поставив порожні відмовки Путіна вище висновків роботи розвідслужб США.

Автор нагадує, як Трамп називав «розумними» Путіна і північнокорейського диктатора Кім Чен Ина. Але при цьому, говорив про дурість ЦРУ і демократичної партії, а ще називав «дурним» розслідування Роберта Мюлелра справи про втручання Росії і американські вибори. Щоправда, часом американському президенту важко переконати людей у своїй позиції. Напевне, це тому, що «його оточують ідіоти», - іронізує Мілбенк.

Читайте такожАмериканські ЗМІ про зустріч Трампа з Путіним: дещо схоже на саміт зі Сталіним в Ялті, що може підірвати Україну

Він нагадує, як в НАТО роздратовано відреагували на погрози Трампа вивести США з альянсу, а невдовзі після цього він ще й назвав Євросоюз «ворогом» Америки. Голові Білого дому Джону Келлі було незручно, коли американський президент говорив про «підконтрольність Німеччини Росії». Згодом, Трамп розкритикував прем’єр-міністра Великої Британії Терезу Мей за те, що вона «зіпсувала Brexit» і «не послухала його порад». Все це «дурниці». Британці почали сміятися з американського лідера, встановивши на вулиці Лондона велетенську надувну карикатуру на нього. Але «розумний» Трамп вирішив, що це прояв симпатії.

«Якщо Трамп має рацію і він такий розумний, яким мав би бути, тоді це може означати, що американці хотіли саме того, що мають зараз: президента, який нищить альянси, ображає союзників, стає на бік Путіна проти уряду США, ігнорує російські злочини і б’є по вільній пресі по всій Європі. В такому разі, якщо американці дійсно цього хотіли, Трамп має рацію щодо нашого інтелекту. Як сказав якось розумний чоловік: дурний той, хто діє по-дурному», - пише оглядач.